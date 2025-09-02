Bolest je nije slomila /

Nitko nije vjerovao da je moguće: Rukometna legenda pobijedila rak i vratila se jača nego ikad

Nitko nije vjerovao da je moguće: Rukometna legenda pobijedila rak i vratila se jača nego ikad
Iza sebe ima 17 medalja s reprezentacijom, od čega 11 zlatnih...

2.9.2025.
8:44
Rukometni svijet ostao je bez riječi kad je Camilla Herrem objavila odlazak u mirovinu zbog teške bolesti. No 38-godišnja Norvežanka šokirala je sve, vratila se na teren samo tjedan dana nakon završetka kemoterapije!

Prije tri mjeseca otkrila je kvržicu i nakon pregleda dobila strašnu dijagnozu, rak dojke. Umjesto predaje, odlučila je boriti se. Odradila je četiri kemoterapije, posljednju prošlog tjedna, a pet dana kasnije ponovno je zaigrala za Sola u norveškoj ligi.

Sve o rukometu čitajte na portalu Net.hr!

I to kako, postigla je četiri gola u pobjedi protiv Oppsale, trčeći u kontri kao da nikad nije bila bolesna, napisali su iz Bilda. Emocije su preplavile dvoranu, a Herrem je pokazala nevjerojatnu snagu i hrabrost koju je dokazala i ranije, kada je pred kamerama skinula maramu i otkrila posljedice terapije.

Legendarna rukometašica iza sebe ima 17 medalja s reprezentacijom, od čega 11 zlatnih, a karijeru je okončala na vrhuncu, osvajanjem Eura 2024. u kojem je upisala 332 nastupa i 951 pogodak.

