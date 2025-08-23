Matej Mandić otvorio dušu prije puta u Njemačku: 'Nitko nije vjerovao kada su nazvali...'

Matej Mandić dolazi u redove europskog prvaka, njemački Magdeburga, a s njim je razgovarao Maro Miljenić i to uoči puta u novi klub.

"Sigurno da sam uzbuđen, emocije su pomiješane. Sve se dogodilo u par dana, nitko to nije očekivao. Sretan sam puno, Jedva čekam da upoznam nove suigrače", rekao je pa nastavio o vratarima s kojima će morati surađivati u novom klubu, Hernandez i. Portner.

"Jedva čekam upoznati njihove vratare, stvarno brane dobro. Ne treba trošiti riječi o njima. Brane na vrhunskom nivou. Bit će mi zadovoljstvo upoznati ih i naučiti nešto novo", kaže. U Magdeburgu će ga dočekati i hrvatski trener Dino Špiranec.

"Dobar trener i čovjek, nadam se da ćemo dobro surađivati. nadam se da ćemo osvajati trofeje. Zadnjih par godina rade odlične rezultate", rekao je pa se osvrnuo i na Zagreb.

"Prije četiri godine sam došao kao mali klinac, a sada sam bolji čovjek. Malo je emotivno. To je sport i takav posao, danas si tu sutra tamo. Stekao sam puno prijatelja koje ću sačuvati za cijeli život. Samo lijepe stvari mogu reći o Zagrebu", zaključio je Matej Mandić.

