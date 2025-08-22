Zagreb ekspresno pronašao zamjenu za Mandića: 'Pratili i željeli smo ga već neko vrijeme'

Hrvatski rukometni prvak Zagreb ekspresno je pronašao zamjenu za vratara Mateja Mandića koji je prešao u njemački Magdeburg, na njegovo je mjesto doveo 24-godišnjeg crnogorskog reprezentativca Harisa Suljevića s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor.

Suljević je u protekle četiri sezone, baš kao i Mandić prije njega, branio boje Izviđača iz Ljubuškog. Ovoga je ljeta potpisao za španjolski Balonman Cangas, ali nakon samo dvadesetak dana njegov ugovor otkupio je Zagreb.

"Haris je potpisao ugovor sa Zagrebom na period od četiri godine, a meni osobno je iznimno drago da se ovaj transfer realizirao jer smo upravo njega i pratili već neko vrijeme i željeli ga u svojim redovima. Spomenuo bih samo da je u europskim utakmicama za Izviđač lani imao više od 120 obrana uz visok postotak obranjenih lopti. Nekoliko zapaženih utakmica odigrao je i u dresu svoje Crne Gore i mi smatramo da će on biti dobra zamjena za Mateja Mandića jer je riječ o golmanu visoke kvalitete. Obzirom da su mu tek 24 godine, smatram da može biti i dugoročno rješenje na našim vratima", rekao je sportski direktor Zagreba Damir Bičanić.

"Volio bih se zahvaliti rukometnom klubu Zagreb na ukazanom povjerenju i poželjeti nam uspješnu zajedničku suradnju. Kada sam dobio ponudu Zagreba nisam puno dvojio, ponuda je to koja se ne može odbiti. Zagreb je sinonim za rukomet u Europi i imati priliku nositi ovaj dres i zaigrati u Ligi prvaka za mene je ispunjenje sna. Moja očekivanja su najveća moguća, kako u domaćim natjecanjima tako i u Ligi prvaka. Smatram da je Zagreb složio ekipu koja itekako može biti konkurentna u svim utakmicama i sa svim protivnicima, posebno kada igra kod kuće. Veselim se budućim zajedničkim uspjesima", kazao je Suljević po dolasku u Zagreb.

