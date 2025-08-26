Sjajan posao: Naš srebrni rukometaš od sljedeće sezone u jednom od najjačih klubova svijeta

Ono o čemu se pisalo još prije mjesec dana, sada je i službeno. Srebrni hrvatski rukometaš Luka Lovre Klarica potpisao je predugovor s poljskim velikanom Kielceom te će sljedećeg ljeta napustiti Zagreb i pridružiti se nekadašnjem prvaku Europe.

Klarica je stavio potpis na četverogodišnji ugovor te će dres poljskog velikana nositi sve do 2030. Za 23-godišnjeg desnog vanjskog hrvatske reprezentacije navodno su se borili i mađarski Pick Szeged te njemački Melsungen. Kielce je klub u kojem su velik trag ostavili i brojni drugi hrvatski rukometaši. Za njega su nastupali i Manuel Štrlek, Ivan Ćupić, Igor Karačić, Denis Buntis, Venio Losert, Željko Musa i Marin Šego.

Klarica će se za mjesto u momčadi boriti s Francuzom Julienom Bosom, a klub će napustiti Alex i Daniel Dušebajev što je potvrdio i njihov otac, trener Kielcea, Talant. Jedan od najvećih rukometaša svih vremena je i vrlo zadovoljan potpisom hrvatskog reprezentativca: "Zaista cijenim njegove igre u klubu i reprezentaciji, a njegove fizičke mogućnosti pomoći će momčadi ne samo u napadu, već i u obrambenoj igri" - rekao je.

