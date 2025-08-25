Najveće dostignuće islandskog rukometa prikazano na vrlo domišljat način
Jedinstveni pothvat danas je ovjekovječen u prilično neobičnoj postavi u islandskom Falološkom muzeju
Prije 17 godina islandska rukometna reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh – na Olimpijskim igrama u Pekingu osvojili su srebro, izgubivši u finalu od Francuske rezultatom 28:23. Time je Island postao najmanja država u povijesti koja je uspjela osvojiti medalju u ekipnom sportu na olimpijadi.
Taj jedinstveni pothvat danas je ovjekovječen u prilično neobičnoj postavi u islandskom Falološkom muzeju u Reykjavíku. Umjesto klasičnih eksponata, svaka rukometna zvijezda te generacije dobila je – skulpturu u obliku penisa.
#OnThisDayInHandball 17 years ago Iceland won silver at the Olympics in Beijing after losing 28-23 against France in the final.— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) August 24, 2025
Iceland became the smallest country ever to win an Olympic medal in a team sport.
The Icelandic Phallological Museum decided to celebrate the team… pic.twitter.com/Uo4ucUtYHu
Fotografiju ove neobične izložbe podijelio je bivši profesionalni rukometaš, a danas novinar Rasmus Boysen, uz opasku kako je riječ o jednom od najkreativnijih načina da se oda počast sportskom uspjehu.
Pogledajte video: Hrvatska će opet imati najbolje svjetske taekwondašice: Evo zašto