Najveće dostignuće islandskog rukometa prikazano na vrlo domišljat način

Prije 17 godina islandska rukometna reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh – na Olimpijskim igrama u Pekingu osvojili su srebro, izgubivši u finalu od Francuske rezultatom 28:23. Time je Island postao najmanja država u povijesti koja je uspjela osvojiti medalju u ekipnom sportu na olimpijadi.

Taj jedinstveni pothvat danas je ovjekovječen u prilično neobičnoj postavi u islandskom Falološkom muzeju u Reykjavíku. Umjesto klasičnih eksponata, svaka rukometna zvijezda te generacije dobila je – skulpturu u obliku penisa.

#OnThisDayInHandball 17 years ago Iceland won silver at the Olympics in Beijing after losing 28-23 against France in the final.



Iceland became the smallest country ever to win an Olympic medal in a team sport.



The Icelandic Phallological Museum decided to celebrate the team… pic.twitter.com/Uo4ucUtYHu — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) August 24, 2025

Fotografiju ove neobične izložbe podijelio je bivši profesionalni rukometaš, a danas novinar Rasmus Boysen, uz opasku kako je riječ o jednom od najkreativnijih načina da se oda počast sportskom uspjehu.

