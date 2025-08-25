Islandski klasperi /

Najveće dostignuće islandskog rukometa prikazano na vrlo domišljat način

Najveće dostignuće islandskog rukometa prikazano na vrlo domišljat način
Foto: Screenshoot/ X

Jedinstveni pothvat danas je ovjekovječen u prilično neobičnoj postavi u islandskom Falološkom muzeju

25.8.2025.
16:55
Sportski.net
Screenshoot/ X
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prije 17 godina islandska rukometna reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh – na Olimpijskim igrama u Pekingu osvojili su srebro, izgubivši u finalu od Francuske rezultatom 28:23. Time je Island postao najmanja država u povijesti koja je uspjela osvojiti medalju u ekipnom sportu na olimpijadi.

Taj jedinstveni pothvat danas je ovjekovječen u prilično neobičnoj postavi u islandskom Falološkom muzeju u Reykjavíku. Umjesto klasičnih eksponata, svaka rukometna zvijezda te generacije dobila je – skulpturu u obliku penisa.

 

Fotografiju ove neobične izložbe podijelio je bivši profesionalni rukometaš, a danas novinar Rasmus Boysen, uz opasku kako je riječ o jednom od najkreativnijih načina da se oda počast sportskom uspjehu.

Pogledajte video: Hrvatska će opet imati najbolje svjetske taekwondašice: Evo zašto

Islandska Rukometna ReprezentacijaRukometOlimpijske Igre
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Islandski klasperi /
Najveće dostignuće islandskog rukometa prikazano na vrlo domišljat način