Červarova knjiga je hit! Svi je žele imati jer utječe na budućnost svjetskog rukometa

Rukomet – put do vrha i tajne uspjeha" Line Červara apsolutni je hit i bitno će utjecati na svjetski rukomet. Lino Červar krenuo je po europskim državama, promovira knjigu i ona se sjajno prodaje. Lino je bio u Makedoniji, u Ohridu, gdje se održao veliki turnir osam ekipa iz nekoliko država propale Jugoslavije, a bili su prisutni i klubovi s Farskih Otoka. Kod same promocije je knjiga je bila rasprodana, negdje 50-ak primjeraka. Knjiga će biti prevedena na nekoliko jezika.

6-0 se mijenja u dubinsku zonu

Veliki interes postoji za Červarovu knjigu. Sa svih strana se pokušava doći do Linine knjige kojoj je nakladnik Školska knjiga.

Naime, radi se o tome da se knjiga bavi, između ostalog i obranom u rukometu i malo po malo će obrana 6-0 mijenjati se u dubinsku zonu, posebno pod novim pravilima rukometne igre, u kojima su smanjeni napadi, odnosno duljina napada.

Gotovo čitav rukometni svijet igra plitku zonu, reaktivnu zonu 6-0, a polako će se takva vrsta obrane premjestiti u dubinsku zonu, kakvu je Hrvatska igrala na kraju SP-a 5-1, 3-2-1 i nova agresivno proaktivna 5-1 obrana kao apsolutni novitet u svjetskom rukometu.

Upravo Linina knjiga "Rukomet – put do vrha i tajne uspjeha" predlaže jedan inovativan pristup obrani, kao i promjenu trenažnog procesa.

Birokratska promjena pravila rukometne igre

Nadalje, pravila koja su promijenjena i koja su, samim time stupila na snagu 1. srpnja 2022., promijenjena su na jedan birokratski način i na kraju su utjecala i na rukomet kao igru. Rukomet su ubrzala upravo ta pravila koja je donio Per Morten Sodal, o čemu nam je u lipnju ove godine, u velikom intervjuu pričao i sam Lino Červar.

"Svi su prihvatili novo gledanje na rukomet zbog moje knjige", kazao nam je Lino Červar.

Čitav intervju s Linom Červarom o birokratskim, nametnutim promjena u rukometu, čitajte - OVDJE.

Dakle, napad se smanjio na oko 20 sekundi. Zbog toga se brzi rukomet počeo igrati prije dvije godine, ne zato što je netko htio, nego zato što je skandinavska birokracija natjerala da nema više dugog napada nego treba u kratko pucati na gol ili ti sudac uzima loptu. Ako ti sudac uzima loptu, e onda dolazi do izražaja tranzicija. E vidite, Lino Červar je u svojoj knjizi vizionarski tome doskočio.

'Knjiga će se prevesti na nekoliko jezika'

Lino nam je otkrio kako ima u planu obići i druge države. Radi se i na prijevodu knjige!

"Nijemci, Makedonci, Talijani, svi su izrazili želju da knjiga bude prevedena na njihove jezike", govori Lino Červar.

Knjiga "Rukomet – put do vrha i tajne uspjeha" našeg najtrofejnijeg rukometnog trenera jedinstven je spoj teorije i sportske prakse, prožet bogatim pedesetogodišnjim iskustvom autorove trenerske karijere. Knjiga je inovativna i utjecat će na budućnost svjetskog rukometa.

Lino Červar u velikom se dijelu knjige bavi taktikom igre opisujući različite napadačke i obrambene modele s naglaskom na proaktivnost u oba smjera. Narativni dio popraćen je s više od šezdeset shematskih prikaza koji zorno predočuju različite rukometne formacije. Autor predstavlja viziju budućnosti rukometa te ključnim smatra integraciju mentalnih i motoričkih vještina igrača, što im omogućuje uspješno povezivanje intelektualnih i fizičkih komponenata igre.

