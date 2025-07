Lino Červar odgovorio na prozivke: 'Cijenim ga, ali nisam pudlica da mi drugi sugeriraju što ću reći'

Hrvatska juniorska rukometna reprezentacija završila je na 12. mjestu na SP-u. Izbornik Boris Dvoršek naljutio se nakon poraza od Austrije, pale su uvrede, a netko je to u svlačionici sve lijepo snimio, poslao nekom od roditelja, a ovaj je to plasirao medijima, pa je tako nastala afera o kojoj bruji Hrvatska i koja je dovela do povlačenja nekih repova, izjava, reakcija...

Ostala je mrlja

Dvoršek je nakon SP-a, po nekim navodima, dao ostavku na izborničko mjesto, no mrlja je ostala i ništa je više ne može isprati, a lošem rezultat o napravljenom poslu neka sude oni koji bolje znaju o rukometu, ne potpisnik ovih redaka.

Boris Dvoršek se neko vrijeme nije oglašavao, bio je izložen svemu i svačemu, ali je ipak odlučio progovoriti. U svom intervjuu za Sportske novosti dotaknuo se i najuspješnijeg hrvatskog izbornika ikad - Line Červara. Červar je dao intervju isto Sportskim novostima u kojem se pak prije toga dotaknuo reakcije Borisa Dvoršeka.

"Snimka se ne može slušati. Ne mogu vjerovati da je Dvoršek doista sve ono izgovorio. Takvo nešto je od trenera neprihvatljivo i to treba sankcionirati. U Savezu postoji čovjek koji odlučuje o životu i smrti te je on taj koji će odlučiti i o ovome. To se nadovezuje na moje stavove da moramo realno sagledati situaciju u našem rukometu i ne zavaravati se trenutačnim rezultatima. Sigurno smo svi zadovoljni srebrnom medaljom s SP-a, ali mi moramo razmišljati o našoj strategiji. Ne možemo se pokrivati s ta tri kluba, a poglavito Zagrebom koji ima veliki broj stranih igrača", istaknuo je Lino i nastavio:

Ako nisi čovjek, ništa ti ne vrijede rukometne kvalitete. Ne vrijeđam ga, rekao sam ono što sam rekao, stojim iza toga i protiv Borisa neću reći ništa. Boris Dvoršek samo neka sluša one koji odlučuju o životu i smrti hrvatskog rukometa, koji su odlučili o mojem životu i smrti. Neka sluša dalje njih. Boris Dvoršek je toliko dobrog napravio da ga ne treba pokopati, ali ne odobravam da se djeci tako nešto govori, a najviše da Izvidač, Dugo Selo i Rugvicem nisu nikakvi klubovi. Znate, nije to njegovo mišljenje, to mu je rečeno da kaže netko iz Saveza. Da su Poreč, Varaždin 'mali' klubovi, da su oni ništa. To je njihovo mišljenje, nije moje. Ja nisam pudlica da mi drugi sugeriraju što ću reći.

"Vezano za to što je Dvoršek izjavio, i ljudi koji donose odluke su istog stava, a to nije dobro. Mi itekako imamo potrebu za jakim Metkovićem, Splitom, Osijekom ili Rijekom, kao što moramo osnažiti i spomenute Varaždin i Poreč. Ali to nije trenutačna politika onih koji odlučuju i to treba jasno reći. Ta podijeljenost mi govori da su ljudi razočarani u mnoge stvari. U njima je nakupljeno gorčine, ljutnje i želje za protestom, tako da možda i ne treba doslovno shvatiti sve što pišu. Društvene mreže treba specifično promatrati jer se radi o osobnim parametrima. Valja, međutim, i to pročitati da bismo osjetili bilo naroda. Trenere moramo poštovati, ali i oni moraju biti svjesni toga da su zamjenski roditelji i na to trebaju paziti. Moramo se boriti za našu djecu i s njom raditi. Znam da nije lako odmah postići rezultat kad radiš s mlađim uzrastima, oni trebaju stasati i razvijati se, i zato postoje razvojni programi, a bez takvih programa nijedan naš kolektivni sport neće imati konstantu. Ne podržavam kako se radi s mlađim kategorijama, to je sustav rada otprije 40 godina", kazao nam je Lino.

Dvoršek je sad kazao o Červaru:

"Ono što mene muči je reakcija Line Červara. Ja ne razumijem zašto se uvijek mora javiti i poklopiti sve i nije dobronamjeran. To me žalosti. I želim se tu malo ograditi, jer rekao je kako nemamo sustava, staromodni smo... Jako cijenim Červarove rezultate u seniorskom rukometu. Nas dvojica tu ne možemo u istu rečenicu, to nije uopće sporno. Ali, ne bih volio da mi drži prodike o moralu, jer mislim da je on zadnji koji to može. Uostalom, on je najduže bio koordinator u Savezu. On je svojim radom dosta izmaltretirao struku. Ja s njim neću o seniorskom rukometu, jer ja tu s njim nisam konkurencija, ali u radu s mladima svakako imam pravo reći neke stvari."

Lino Červar: 'Njemu se sufliralo da to kaže o meni, vjerojatno je'

Jutros smo kontaktirali Linu Červara, rekli mu što je Dvoršek rekao o njemu i zatražili reakciju na navedeno. Lino kao Lino, naravno da je imao svašta za reći, ali to je napravio na gospodski način.

"To je rekao, da sam izmaltretirao struku i da sam zadnja osoba koja može držati prodike o moralu? E sad ovako... Ja sam to rekao u mojem intervjuu SN-u, naravno da stojim iza svake riječi, ali je izostalo nešto drugo, to nisu stavili, - da ga cijenim. Izostalo je to da mi je zapravo žao što se to dogodilo. Izostalo je rečeno da ja znam da je on radio s dosta mladih igrača i da je pridonio razvoju igrača, čuo sam za njega da je dobro radio i u Italiji i u Finskoj. Znači, ono što je izostalo, ja sam rekao još jedno vrlo bitno, što i njega trebam podučiti i sve ostale koji ga sufliraju, a njemu se sufliralo da to kaže o meni, a to je - da postoji jedno konfrontacijsko načelo, a to znači da kad nekog za nešto okriviš, nemoj gledati samo njegove pogreške, nego i zasluge."

Nastavio je Lino u jednom dahu...

"Obično danas kad se presuđuje, krivcu ili počinitelju zločina ili ne znam što, sve mu se baca na leđa, ali ja sam mislio - u redu, Boris Dvoršek je rekao nešto što je nedopustivo, ali on ima puno dobrih strana. Makar on misli da sam zadnji čovjek koji može moralizirati, kako je to istaknuo. Da se radilo svugdje kako ja govorim, bilo bi nam bolje i u državi i u klubu Zagreb i u rukometu u Hrvatskoj. Za Borisa Dvoršeka imam samo riječi hvale. Žao mi je što se to dogodilo. Osuđujem izrečeno, ali Dvoršek je trener koji je dosta kvalitetnih i lijepih stvari napravio. A tu retoriku koju je rekao o meni, možda su mu to ovi njegovi rekli, koji odlučuju o životu i smrti rukometa u Hrvatskoj, možda su ga oni nagovorili. Ali, meni to ništa ne smeta, ja ga iznimno cijenim i istina, rekao sam to u svojem intervjuu, a to nije bilo napisano. Zato što znamo da novinari vole malo jače rečenice i to ostaje kao glavno. Znači, ne odobravam njegovo ponašanje, ali sve komplimente mu dajem za njegov dosadašnji rad, a tu retoriku koju je upotrijebio o meni, savjetujem mu da kupi moju knjigu. Moja knjiga kaže - 'ako nisi čovjek, možeš slobodno podrapati bilo koju diplomu, pa čak i trenersku".

'Dvoršeka ne želim vrijeđati, cijenim ga i napravio je dobre stvari'

Červar je htio naglasiti i sljedeće:

"Ako nisi čovjek, ništa ti ne vrijede rukometne kvalitete. Ne vrijeđam ga, rekao sam ono što sam rekao, stojim iza toga i protiv Borisa neću reći ništa. Boris Dvoršek samo neka sluša one koji odlučuju o životu i smrti hrvatskog rukometa, koji su odlučili o mojem životu i smrti. Neka sluša dalje njih. I neka kažu oni koji su ga savjetovali da neka malo gledaju. Naš prvak države daje jednog juniora u reprezentaciju, jednog mlađeg juniora, ništa ne rade. Više od njih daju Izviđač, Dugo Selo i Rugvice. O tome neka pričaju. Tako se ne može napredovati. Nije u intervjuu napisano sve što sam rekao, govorio sam o konfrontacijskom načelu. Boris Dvoršek je toliko dobrog napravio, da ga ne treba pokopati, ali ne odobravam da se djeci tako nešto govori, a najviše da Izvidač, Dugo Selo i Rugvicem nisu nikakvi klubovi. Znate, nije to njegovo mišljenje, to mu je rečeno da kaže netko iz Saveza. Da su Poreč, Varaždin, 'mali' klubovi, da su oni ništa. To je njihovo mišljenje, nije moje. Ja nisam pudlica da mi drugi sugeriraju što ću reći."

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je reakcija Line Červara nakon sastanka HRS-a