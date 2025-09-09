Izraelski ministar podignuo prašinu u Hrvatskoj: Ovaj stisak ruke razbjesnio je Milanovića

NIŽU SE REAKCIJE /

Baš danas u Hrvatskoj boravi izraelski šef diplomacija Gideon Saar, kojeg su primili premijer Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ali ne i predsjednik Zoran Milanović.

Izraelski ministar pohvalio je hrvatsku Vladu zbog stava, ali je poslao poruke koje su razljutile Milanovića. Predsjednik je stigao na promociju knjige Ive Goldsteina, ali bez izjava.

Iz njegova Ureda ipak nije prošlo bez reakcije: 'Koliko je pogrešno sastajati se s članovima izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila za razlika od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi'.

