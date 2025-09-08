Konji terorizirali planinare, nakon besane noći dočekao ih strašan prizor: 'Agresivni su i grizu'

Užasan prizor dočekao je ujutro nakon besane noći, planinare na Dinari. Prvo su ih navodno cijelu noć terorizirali konji, a onda je sve uništeno.

U planinarskom savezu kažu da incident nije prijavljen, a planinari koji su uključeni u priču, kao ni predstavnici planinarske udruge Dinaridi na čijim je društvenim mrežama sve objavljeno, pred kamere ne žele. Za sve optužuju Udrugu BIOM.

"Konji su gore već neko duže vrijeme, u vlasništvu su Andrije Ribičića, a stigli su kroz projekt Dinara Back to life Udruge BIOM. Ove 'umiljate' životinje su bez ikakvog nadzora i skrbi. Ovo nije prvi i izdvojeni incident, neki su toliko agresivni da grizu", poručuju iz Planinarske udruge Dinaridi.

Vlasnik krivi planinare

U Udruzi BIOM potvrđuju nam da su od 2020. do 2023. provodili projekt Back to life u sklopu kojeg su radili na obnovi zapuštenih pašnjaka.

"Jedna od aktivnosti bila je poticanje ispaše na otvorenom, na travnjacima, tako da smo pozivali ljude da uzimaju zemlju u zakup i da se bave ekstenzivnim stočarstvom. Jedno od područja gdje se ispaša provodi je i to vršno područje oko planinarskog doma gdje prema našim saznanjima stočar ima u zakupu zemlju", tvrdi zamjenik izvršne direktorice Udruge BIOM Tomislav Hudina.

Na naše pitanje tko je taj čovjek, on odgovara da je riječ o Andriji Ribičiću.

Vlasnik konja kaže da konji nisu krivi već planinari koji ih hrane iako ne bi smjeli. Vlasnike planinarskog doma također moli da oko doma postave ogradu.

Ministarstvo poljoprivrede ističe da slučaj nije u njihovoj nadležnosti i sve je prebacilo na Državni inspektorat, od kojeg odgovor nije stigao.

Struka o problemu

Ovakav način držanja konja nije rijetkost. Stočar iz Donje Gračenice Franjo Šklempe i njegova obitelj ove pašnjake u Lonjskom polju imaju u zakupu više od 30 godina. Kažu da nikad nisu imali problem s napadima konja, a turisti i biciklisti uz njihove pašnjake često prolaze.

"Imali smo mi primjer gdje su gljivari ovdje nosili kante i stoka ide za njima misleći da će dobit zob, ali imaš poslije bojazan, normalno bolje da se čovjek povuče nego da se dogodi zlo", ističe Šklempe.

Da su konji mirne životinje koje u strahu od drugih bježe, objašnjava i struka.

"Jedan dio konja koji je navikao na ljude, oni će im prići, tražit će hranu i možda neko maženje. Što se tiče tog planinarskog doma, znam to područje, rješenje je da se stavi električni pastir oko doma pa konji ne bi ni dolazili", naglašava profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Ante Ivanković.

Što se te kobne noći doista dogodilo na Dinari, ostaje između planinara i konja.