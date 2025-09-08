Hrvat platio 200 eura za misteriozni paket, iznenadio se kad ga je otvorio: 'To mi je trebalo'

Paketi, koje nitko nikad nije pokupio, sada su našli svoje kupce. U zagrebačkom trgovačkom centru mnogi su čekali po nekoliko sati da ugrabe paket iznenađenja.

Nino Baljak čekao je četiri sata za svoj. Kaže da se nada crnoj kutiji i vrijednoj tehnologiji. "Vidjet ćemo. Vidio sam da su tu namještali nešto pa se nadam nekom MacBook-u", priznaje nam.

Biljana Brkljačić čekala je kraće, sat i pol vremena, ali nada se da će joj se isplatiti. "Ne igram loto pa sam zato sada tu", dodaje.

Cijene paketa

Neki od njih se nadaju odjeći i elektronici. Želje su velike, a vremena je malo. Kupci imaju deset minuta za odabrati paket.

"Nešto kockastije bi mogla biti neka elektrotehnika, a ako je elektrotehnika može mi biti korisno jer ako uzmem majicu, kog će mi vraga ako ne stane na mene", ističe Matija Špoljarec iz Zagreba, koji se nada slušalicama. Ne bi se žalio ni da dobije kameru.

Računica je ovakva: 100 grama paketa košta manje od dva eura, odnosno manje od tri za premium pakete.

"Premium dvije i pol kile, a jedan sam uzeo običan standardni paket. To je 86 eura ukupno", otkrio nam je.

Pred našim je kamerama otvorio manji paket u kojem se nalazio pametan sat. "Zadovoljan sam, ne bih si ovo nikad sam kupio", kaže.

Prema portalu specijaliziranom za e-trgovinu, gotovo četiri milijuna paketa na godinu ne dođe na svoje odredište. Nekad su se uništavali, a ova ih tvrtka sada kupuje i prodaje s ciljem da se smanji otpad i promiče održivost.

Zapakirana lutrija

"Pokušavamo paketima dati novi život i razveseliti ljude time što su pronašli. Sve te proizvode je netko kupio i možda kad ih otvorite neće biti korisni vama, ali bili bi korisni nekome. To je iznenađenje", ističe osnivač tvrtke koja prodaje "izgubljene pakete" Alexis Faure.

Da je ovo kao lutrija, smatra Slavko Volarević iz Metkovića. "Nadajmo se jackpotu", optimističan je.

Nino Baljak s početka priče svoju je crnu kutiju dočekao nakon četiri sata. Platio ju je 200 eura, a u njoj je dobio prijenosnu klimu. "Prezadovoljan sam! Taman što mi je trebalo tako da odlično", zaključuje.

Paketi iznenađenja za nekoliko tjedana, otkrili su nam, doći će i u Split.