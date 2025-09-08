Nova sezona i stari ratovi u Saboru: Na rasporedu ZDS, komunisti i četnici

'NE POSTOJI MALO FAŠIZMA' /

Zvoni za povratak, ali saborske klupe ostaju prazne još tjedan dana. Ipak, okupili su se dobro raspoloženi predstavnici klubova kako bi dogovorili detalje rada do iduće stanke. Prvo pitanje - hoće li predsjednik Sabora kažnjavati zastupnike koji će koristiti poklič "ZDS". Predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ) pojasnio je pravila kažnjavanja korištenja uzvika: 'Kada je vezan za Domovinski rat, za komemoracije HOS-a, postoji iznimka i za pjesmu Bojna Čavoglave, ja ću se sukladno tome postavljati. Ako vidim da postoji provokacija s ciljem veličanja ustaškog režima, tada ću to sankcionirati.'

SDP će predložiti izmjene Kaznenog zakona. Žele da se kažnjavaju i četnički simboli. A što je s komunističkima, pitaju ih vladajući i desna oporba. 'Ivica Račan se 1990. ispričao za komunističke zločine. I ja sam nekoliko puta rekao da komunizam nije bio dobar. Ali ne može to biti temelj da se Hrvatsku u Drugom svjetskom ratu silom želi prevesti na gubitničku stranu', rekao je Mišel Jakšić (SDP). Sandra Benčić iz Možemo! izjavila je: 'Dvostruka konotacija o kojoj govori Andrej Plenković je eufemizam za takozvano malo fašizma. Ne postoji malo fašizma.' Više pogledajte u prilogu