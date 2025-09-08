Računi za vodu im skaču do 60 posto! Direktor Vodovoda i odvodnje objasnio zašto

Šibenčanima će najvjerojatnije već od 1. listopada računi za vodu i kanalizaciju narasti 60 posto.

Varijabilni dio u cijeni, koji se obračunava po potrošenom kubnom metru vode, iznosit će 2,60 eura, a fiksni dio bit će 10,25 eura. Time usluge vodoopskrbe i odvodnje postaju znatno skuplje nego u drugim većim dalmatinskim gradovima poput Splita, Zadra i Dubrovnika. Ondje je varijabilni dio nešto niži – oko dva eura po kubnom metru vode, ali je fiksni dio u svakome od tih gradova i više nego upola niži.

Tomislav Štrkalj, direktor Vodovoda i odvodnje za RTL Danas objasnio je zašto ide poskupljenje.

"Zato što se cijena varijabilnog dijela nije mijenjala od 2011., potom zato što smo imali investicijski ciklus ulaganja u infrastrukturu od gotovo 300 milijuna kuna do sada i zato što trenutačno provodimo projekte ukupne vrijednosti od 45 milijuna eura. Također, imamo u najavi provođenje najvećih projekata ikad do sada, u vrijednosti većoj od 250 milijuna eura u zapadnom dijelu županije", pojasnio je.

Dao je i konkretne primjere kojima je pojasnio koji su to konkretni troškovi porasli zbog čega se diže cijena vode i kanalizacije.

Neće svima poskupiti za 60 posto

"Konkretno, cijene energenata su 2012. iznosile 700 tisuća eura, a sada su malo manje od 2,5 milijuna eura. To je jedan primjer. Isto tako, građevinski radovi porasli su s 400 tisuća eura na milijun i 300 tisuća eura", naveo je Štrkalj.

Dodatno je pojasnio da se najava poskupljenja od 60 posto poskupljenja ne odnosi na sve. "Naravno, 60 posto je jedno od najvećih poskupljenja na administrativnom području Grada Šibenika i odnosi se na one koji koriste kompletnu uslugu, dakle one koji imaju i kanalizaciju, odvodnju, pročišćavanje i vodoopskrbu, dok oni koji to nemaju imat će daleko manje poskupljenje. Prosječno povećanje bit će 28 posto", pojasnio je.

Nekoliko naselja donedavno nije imalo tekuću vodu na području Grada Šibenika. Odgovorio je i na pitanje hoće li to uskoro biti riješeno i hoće li svi dobiti tekuću vodu: "To nam je i intencija – da s cijenom vodne usluge pokrijemo tekuće troškove i da možemo realizirati projekte koje smo planirali, a prioritet će biti ljudi koji žive na području grada Šibenika i nemaju pitku vodu."

Otkrio je i detalje o kojim se velikim investicijama radi pa je rekao da su to aglomeracija Vodice – Tribunj – Srima od 120 milijuna eura kao i Pirovac – Tisno – Jezera, koji je iznosom i veći projekt.