Arhitekt: 'Najveća zabluda vezana za novi GUP je da će porasti cijene nekretnina!'

Manje gradnje, više zelenila, šire ceste i razmak između zgrada - novi zagrebački GUP donosi nova pravila za grad!

Pola godine su trajala natezanja između grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva, koje je početkom kolovoza ipak dalo suglasnost za ključni dokument razvoja grada.

Gradiliše na svakom kutu grada, cijena kvadrata 4, 5, 7 tisuća eura - i više ako se uračuna cijena kredita. Gradi se puno, prodaje skupo, a građani Zagreba na to pristaju - jer nemaju puno izbora.

Zato jer je novo, ne znači da je dobro. I samo zato jer je bilo dozvoljeno, ne znači da to moramo nastaviti dozvoljavati. Moramo planirati grad, a ne samo okrupniti zemljište, izgraditi stanove, prodati stanove i reći da smo napravili dobar posao.

O standarima stanogradnje razgovaramo s arhitektom Jankom Kraljem.

"Nogostup. Svi pričaju o nogostupima u Sv. Klari. To nije mala tema. To je tehnička tema koja spašava živote. Znači ne možemo samo reći: Joj pa nema nogostupa, možemo parkirati auto, jer tu i ovako i onako auti idu sporo. Sve do navečer kada se ovdje igraju klinci, a pijana budala prođe i ubije nekoga", kaže.

Nalazimo se u Svetoj Klari - ovo su nove zgrade. Za oko zapinje dječje igralište.

'To nisu male teme'

Samo problem je taj da na 3 metra od dječjeg igrališta imamo potpuno nepregledan zavoj u kojem se odvija dvostruki promet, a nemamo nogostup.

"Mi moramo integrirati dimenziju zgrade, dimenziji parkirališta, dimenziji zelenila, dimenziji infrastrukture koja dolazi do te zgrade i opslužiti je sadržajima. Neka djeca moraju u neku školu, neki stari moraju u neki starački dom. Netko mora imati dom zdravlja. To nisu male teme", kaže.

Netko je ovdje ozbiljno razmišljao. Imaš kuda s autom, imaš pravu orijentaciju prostorija, privatnost dvorišta, prilaz, parking. Znači stvari se rješavaju. Ali, nije svagdje tako.

"Nastaju nasumično zgrade koje ne mogu biti dobre. Nemamo parkirna mjesta jer parkiramo na cesti, nemamo trunku zelenila osim na stražnjem dijelu parcele koja nije svima dostupna. Nemamo dobru procjednost, znači nemamo kud sa svim tim oborinskim vodama, pa ih moramo u kanale stavljati i puštati", dodaje.

Dio ovih problema se pokušava riješiti izmjenama i dopunama GUP-a, odnosno Generalnog urbanističkog plana. Ovog četvrtka o dokumentu se glasa na Gradskoj skuštini, gdje bi trebao proći jer Možemo s partnerima SDP-om - imaju većinu. Ipak - iz oporbe ne planiraju glasati za novi GUP.

Oporba će glasati protiv

"Mi ćemo biti protiv ovih izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba, jer s njim ne rješavamo ključnu stvar u Zagrebu, a to je priuštivo stanovanje za mlade, mlade obitelji, ne rješavamo neke prometne probleme, nemamo jasnu strategiju rokova, izgradnje novih vrtića i škola", kaže Mario Župan (HDZ).

Novim GUP-om planirani su manji koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, odnosno koliko čestice zgrada može zauzeti i koliko se etaža smije dignuti. Zbog toga oporba upozorava da će cijene stanova rasti.

"Bojimo se da će to dovesti do poskupljenja i da će time centar grada mogao stariti, što zbog više razloga nije dobro. Pitanje je želimo li takav GUP ili želimo GUP koji potiče da se centar grada revitalizira, da on ne bude spavaonica za turiste?", kaže Dragana Turkalj (MSR - NL).

S predviđanjima rasta cijena stanova slažu se i građevinarci, kao i agenti za nekretnine.

"S obzirom na ograničenja koja su predviđena smanjit će izgradivost, smanjit će količinu novih stanova, a onda djeluje zakon tržišta ponude i potražnje, manja ponuda znači automatski utjecaj na cijene u smislu rasta cijena", smatra Boro Vujović, agent za nekretnine.

Najveća zabluda vezana za novi GUP koja dolazi od ljudi koji zarađuju na nekretninama je ta gdje oni pumpaju kroz medije jest da će porasti cijene nekretnina.

O toj tezi ima jasan stav Janko Kralj.

"Zakaj velim da je to glupost? Uzmimo za primjer tezu a kaj bi bilo da mi dozvolimo veći broj etaža? Odnosno veću iskoristivost? Biste li smanjili cijene kvadrata stana? Naravno da ne biste. Nego biste ostavili iste ili bi još uvijek rasle. Argument ne drži vodu", kaže.

Kako to izgleda kada se urbano planira grad - Janko nam pokazuje na primjeru Podbrežja. Primjer nije savršen, objašnjava, ali prostor funkcionira.

U Zagrebu ima puno problema

"Imamo zgrade koje su dosta udaljene - imamo prostor za zelenilo, imamo normalne udaljenosti pa se ne vidimo, pa si ne smetamo. Imamo prostor za parkirati automobile, imamo prostor za infrastrukturu, a među zgradama možemo doslovno pozicionirati školu, vrtić, starački dom, bilo kaj što ovom kvartu treba".

Što znači da ljudi mogu dobiti prostor i infrastrukturu...

"A developer da dobije svoj dio kolača jer je napravio zgradu i da pokupi dobit nakon što proda stanove", dodaje.

Svi se načelno slažu da je u Zagrebu puno problema, ali se razilaze u tome u kojoj mjeri će ih GUP riješiti.

"Ovo nije novi GUP, ovo su izmjene i dopune postojećeg GUP-a. Gradonačelnik Tomašević je uvijek govorio da će donijeti novi GUP, međutim to se nije desilo", dodaje Župan.

"Mi smatramo da Zagrebu ne trebaju da izmjene i dopune GUP-a, nego novi GUP koji bi bio izrađen nako detaljnih analiza i kojeg bi izradila struka", dodaje Turkalj.

"Sve kaj je pušteno samo sebi - automatizmom destabilizira društvo. Ako ne reguliramo cijene, ako ne postavimo standarde po kojima moramo graditi prostor oko sebe - destabiliziramo društvo. Pušteno je stihijski, imamo probleme dugoročno koje ne možemo popraviti", zaključuje Kralj.

I zato je početak svega - urbano planiranje.