Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati su novi sveci Katoličke Crkve. Oboje su bili i jesu uzor mladima, promicatelji vjere i na usluzi siromašnima. Svetima ih je proglasio papa Lav XIV. pred tisućama vjernika. Prva milenijska kanonizacija očekivano ispunila je Trg svetog Petra mladima. Među njima i Hrvati i RTL-ov Mario Jurič.

Objasnio je da Crkva ovime želi dodatno približiti prije svega Euharistiju, a onda i Crkvu mladima. Upravo to su mu danas brojni mladi ovdje i govorili da je, primjerice, Karlo Acutis svetac s kojim se oni mogu poistovjetiti. Više o svemu razgovarao je s Markom Đurinom, rektorom Hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu.

"Sveci su uvijek ljudi iz svoga vremena koji su primjer i sveci su primjeri koje mi želimo nasljedovati u našem životu. Crkva ne živi od tih nekih ovako velikih scena i svega. Crkva polako osvaja i srca ljudi i duše ljudi. Bilo je puno tu mladih, ti mladi žive pomalo svoju vjeru tamo gdje jesu u svojim zajednicama, u župama", rekao je.

