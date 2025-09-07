Hrvatski turizam i kako se nudi Kita Gaćešina: Šprajc dekodirao sezonu

ALI BEZ BRIGE MOLIM, POMALO! /

Što se tiče turističke sezone, broj gostiju je nešto manji nego lani, ali to ne treba zabrinjavati. Ugostitelji na jadranskoj obali trude se da svakom gostu, koji ništa ne sluteći zaluta u njihov restoran, naplate račun za sve one koji nisu došli.

Tako se, recimo, lignje pržene u motornom ulju na Hvaru mogu pojesti već za 25 eura, a dosta su se dobro snašli i trgovci u dućanima pa tako ženske uloške u Komiži na Visu naplaćuju sedam puta više nego u istom dućanu u Splitu. Doduše, po Komiži se mogu vidjeti tragovi krvi po ulicama, ali mala je to cijena za uspješnu sezonu.

Uglavnom, Hrvatska je postala dvostruko skuplja nego Grčka i Španjolska, međutim ministar turizma kaže da nas to ne treba zabrinjavati jer rast cijena samo treba pratiti rast kvalitete.

O tome smo razgovarali s poznatim splitskim ugostiteljem koji je i cijene, ali i ponudu digao na višu razinu te time privukao nove goste.