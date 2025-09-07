STIGLI HELIKOPTEROM /

ATJ Lučko pokazao silu pred šefom policije: Pogledajte kako se obračunavaju s krijumčarima

Emocije i ponos od nedjelje ujutro miješaju se u bazi Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko jer najelitnija postrojba slavi svoj 35. rođendan. 

Bili smo na središnjoj proslavi u Policijskoj akademiji gdje smo razgovarali s Nikolom Milinom, glavnim ravnateljem policije. 

Istovremeno smo svjedočili i pokaznoj vježbi koja simulira pokušaj krijumčarenja migranata. ATJ Lučko u jednom trenutku pokazao je snagu nakon što su stigli helikopterom. 

Više pogledajte u videu 

7.9.2025.
21:09
Ivana Ivanda Rožić
Atj LučkoPolicijaNikola Milina
