ATJ Lučko pokazao silu pred šefom policije: Pogledajte kako se obračunavaju s krijumčarima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

STIGLI HELIKOPTEROM /

Emocije i ponos od nedjelje ujutro miješaju se u bazi Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko jer najelitnija postrojba slavi svoj 35. rođendan.

Bili smo na središnjoj proslavi u Policijskoj akademiji gdje smo razgovarali s Nikolom Milinom, glavnim ravnateljem policije.

Istovremeno smo svjedočili i pokaznoj vježbi koja simulira pokušaj krijumčarenja migranata. ATJ Lučko u jednom trenutku pokazao je snagu nakon što su stigli helikopterom.

Više pogledajte u videu