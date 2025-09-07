Tomašević otkrio kako će GUP utjecati na cijenu nekretnina: 'Evo gdje leži problem priuštivih stanova'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u nedjelju je gostovao u RTL-u Danas i govorio o novom Generalnom urbanističkom planu (GUP) Grada Zagreba.

Prokomentirao je kritiku oporbe da GUP ne rješava ključne stvari - prometne probleme, izgradnju novih vrtića i škola, priuštivo stanovanje za mlade. "Pa to nije istina, upravo to rješavaju izmjene ovog GUP-a, što ne znači da nećemo ići raditi novi GUP. Međutim, raditi novi GUP po novim pravilnicima znači nekoliko godina precrtavati karte, raditi nove podloge, a za to vrijeme bismo dozvolili i dalje dozvolili urbanističku devastaciju", rekao je Tomašević.

"S druge strane, treba nam prostora za gradnju novih dječjih vrtića, škola, domova za starije, domova za zdravlje. Izmjenama su upravo površine za društvenu izgradnju, upravo za objekte koje sam sad naveo, navedene u svim dijelovima grada", nastavio je Tomašević

"Recimo, u Svetoj Klari nemate mjesta za školu, park. To je baš dobar primjer urbane devastacije koju ne želimo da se dogodi u drugim dijelovima Novog Zagreba - zapad, kao što je Botinec. Botinec je tema ovih dana zbog te ceste, ali nitko ne spominje da smo tamo onemogućili da pravilo koje je vrijedilo za izgradnju obiteljske kuće, gdje ste mogli umjesto njih izgraditi višestambene zgrade, imati istu komunalnu i prometnu infrastrukturu koja je potpuno neadekvatna. To pravilo upravo smo ovim izmjenama maknuli van. Tamo gdje su obiteljske kuće kao zamjena dolaze obiteljske kuće, a ne višestambene zgrade koje nemaju dovoljno dobro komunalnu infrastrukturu", poručuje zagrebački gradonačelnik.

Cijena nekretnina

Pitali smo hoće li to smanjiti ili povećati cijenu nekretnina, a Tomašević kaže: "Ono što možemo vidjeti zadnja dva desetljeća, dok smo imali liberalni GUP, cijene su se svejedno dizale, konstantno. S druge strane, cijeli privatni sektor godišnje izgradi tri tisuće stanova u Gradu Zagrebu. Imamo 55 tisuća praznih stanova po konzervativnim procjenama ministarstva, koje se ne koriste ni za stanovanje, niti za iznajmljivanje Zagrepčanima ni turistima. Potpuno prazni stanovi, njih 55 tisuća. Tu leži problem priuštivog stanovanja i cijena stanova, ne u liberalnom GUP-u", tvrdi naš sugovornik.

Na pitanje je li siguran da izmjene GUP-a neće podići cijene stanova, Tomašević poručuje: "Neće utjecati na to. Ono kako se može utjecati na to je poreznom politikom i stavljanjem praznih stanova u funkciju, a to je stanovanje. GUP-om ćemo omogućiti da imamo više zelenih površina i objekata društvene namjene te onemogućiti brutalnu izgradnju u blokovima, brutalnu izgradnju u već završenim naseljima. Primjerice, u Novom Zagrebu, u već završenim naseljima iz druge polovice imate investitore koji tamo žele ugurati zgrade".

Što se događalo iza kulisa?

Pitali smo je li bilo pritisaka i što se događalo iza kulisa. "Vidjeli ste dijelove građevinskog lobija, poput odvjetnika Nobila koji je otvoreno govorio da mu smetaju izmjene GUP-a, da ima svoj materijalni interes, da je zbog toga osnovao stranku. Na kraju se ispostavilo da, iako je registrirao stranku, da je cijela dokumentacija lažirana. Međutim, isto tako imate situaciju gdje vidimo u 2024. godini, kad smo predstavili GUP- ovaj GUP nikad se nije ovako donosio. Imali smo prethodnu javnu raspravu sa strukom, radionice s gradskim četvrtima, tri javne rasprave, 20 posto primjedbi građana se usvojilo, to se nikad nije dogodilo u Gradu Zagrebu. Vidjelo se nakon javne rasprave da se jako povećao broj zahtjeva za građevinske dozvole u 2024. godini. U 2025. imat ćemo dvostruko više zahtjeva za građevinske dozvole zato što su hvatali zadnji vlak. To je bila borba s vremenom, jer ako podnesete uredni zahtjev za građevinsku dozvolu koji ima svu dokumentaciju, možete završiti taj proces po starom GUP-u", priča Tomašević.

Zanimali nas je što bi rekao roditelji koji dijete nije uspio upisati dijete u vrtić, a vidi u GUP-u gradnju novih zgrada. "Dok smo mi na vlasti 16 novih vrtića i planiramo ih graditi i dalje. Jedan će se u ponedjeljak otvoriti u Svetoj Klari, imat će prvi put djecu. Imat ćemo i novu školu na Jakuševcu", odgovara Tomašević.

Vrtić u Svetoj Klari

Komentirao je negodovanja građana zbog vrtića u Svetoj Klari jer nema pristupnih cesta, a uz to susjedni kvart Remetinec Lanište nema vrtić. "Zato što nije bilo mjesta u GUP-u. U Laništu imate situaciju da gradimo novu školu pored stare jer nemamo mjesta tamo gdje bismo trebali imati, jer to nije bilo u GUP-u. Ti problemi nažalost su nastali kad se omogućili da se tamo gdje su bile obiteljske kuće izgrade višestambene zgrade. Zato to i mijenjamo. Ne možemo popraviti ono što je već devastirano, a možemo spriječiti da se to ponovi u drugim dijelovima Zagreba", priča gradonačelnik.

"Po meni, ovo je najbitnija odluka koju smo ikad predložili Gradskoj skupštini, ona je epohalna. Bilo je jako puno podmetanja, pritiska. Nikad nije toliko dugo trajala procedura suglasnosti i izmjena. Unatoč tome, to će vjerujem biti izglasano u četvrtak i rekao bih da je to i pobjeda Zagrepčana jer su izmjene GUP-a bile glavna tema kampanje za lokalne izbore. Možemo i SDP, naša koalicija, jedina je bila za ovakve izmjene, sve druge političke opcije bile su protiv. Građani su na izborima jasno rekli podržavaju li to ili ne", istaknuo je Tomašević.

Cesta u Botincu

Osvrnuo se i na slučaj ceste u Botincu i objasnio što se zapravo. "Bilo bi dobro, budući da smo imali tri javne rasprave, da je bilo tko dao komentar vezan za tu cestu. Ali nitko, u godinu dana koliko je trajala cijela procedura, nije dao takav komentar. S obzirom na to da je takav komentar dan i postoje prijepori može li ta cesta biti drugačije ucrtana, rekli smo da je nećemo realizirati jer ćemo odmah nakon što izmijenimo GUP ionako pokrenuti proceduru donošenja novog GUP-a koja će trajati godinama i tada ćemo revidirati ovu trasu ceste. Do tada, budući da Skupština odlučuje o realizaciju te ceste i ona se ne može realizirati bez Skupštine i da ja to predložim, nećemo je realizirati", pojasnio je Tomašević.

Tomašević je rekao da mu je ovo posljednji gradonačelnički mandat pa smo pitali misli li možda razvoj grada promatrati možda s premijerske pozicije. "Ne, ne. Kao prvo, tek sam na početku drugog mandata, potpuno sam posvećen Zagrebu, jedino me to zanima. Rekao sam i ranije da smatram da bi bilo dobro da se nakon dva mandata mijenjaju gradonačelnici, iako to nije zakonski propisano. Smatram da čovjek nakon osam godina ima manje energije i ideja, to je dosta zahtjevna funkcija. Zasad mi je osjećaj takav da vjerujem da će mi to biti drugi mandat, ali nikad ne reci nikad. Nema drugih političkih ambicija, potpuno sam posvećen Zagrebu", zaključuje Tomašević.