Najam stana u Zagrebu ide i do 1100 eura! 'Oni ne žive, već preživljavaju...'

Divljaju cijene najma stanova, a u najvećem problemu sada su studenti. Uoči početka akademske godine potražnja za stanovima je najveća.

Cijene najma čak i u periferiji glavnog grada kreću se od 450 pa čak do 1100 eura. Mladima je to neprihvatljivo.

I agenti tvrde da su cijene najma u godinu dana skočile do 15 posto. No, u pomoć uskače i država. Kreću subvencije za studente koji nemaju mjesto u studentskom domu i moraju u najam. Natječaj će otvoriti studentski centri najkasnije do prosinca. A subvencija na mjesec iznosi tek 60 eura.

Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine, komentirao je subvencije: "Rekao bih da je tu odgovornost što nije bilo do sad stambene politike i da se konačno krenulo u tom smjeru. Mislim da su Vladine mjere krenule u smjeru da bude više nekretnina za najam i da one budu priuštivije, ali za to je potrebno vrijeme. A imamo različite utjecaje od stranih radnika do visokih cijena nekretnina i jednostavno tržište je takvo ponuda-potražnja."

Na pitanje kako da se mladi onda snađu ove jeseni za stanove, kaže: "To je uvijek pitanje, trebaju reagirati što ranije. Mislim da najveću grešku rade oni koji čekaju listopad. Treba ga uzeti što ranije jer je veća ponuda u srpnju i kolovozu nego u rujnu i listopadu, zato trebaju reagirati."

A za bolje uvjete smještaja bore se u Studentskom zboru. Gordan Kragić, predsjednik zagrebačkog Studentskog zbora, na pitanje je li dovoljno 60 eura koje će država davati kao subvencije, kaže da nije.

"Ako govorimo o području Grada Zagreba, po 60 eura bi dobivali 1000 studenata koji nisu upali u studentski dom. Cijene na periferiji su najjniže 450 eura - student sa 60 eura ne može konkurirati zaposlenoj osobi i to je daleko od dovoljnoga."

Pomoć su tražili i od gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, da grad dade subvencije onima koji su kod privatnih stanodavaca.

Foto: Shutterstock

Grad se protivi 'pumpanju cijena'

"Tražili smo da za 1100 studenata kojima studentski centar izdaje potporu, da se preko gradskog proračuna dodatno podeblja za dodatnih 60 eura. Ali u cijeloj komunikaciji razgovarali smo putem medija pa nismo dobili direktan dopis na naše pitanje, nego su u jednoj medijskoj platformi rekli da bi takva politika samo pumpala inflaciju, što mi ne zvuči realno da će se 60 eura za 1100 studenata ili ukupno 60 tisuća eura mjesečno puno utjecati na gradsko tržište. To je cijena prodaje pola jedne garsonijere", rekao je.

Na pitanje što će dalje, kaže da će jednostavno biti uporni, da će se obratiti drugim velikim gradovima, županijama kako bi se ovdje studenti subvencionirali u smještaju u drugim gradovima, omogućili im lakše studiranje i da budu konkurentni zaposlenima.

O cijenama kaže da informacije dobivaju preko medija, malo se studenata bavi analizom tržišta, ali što čuju i od agencija za nekretnine – cijene divljaju, a student koji nije radnik i 30-35 sati tjedno mora biti na fakultetu treba takvu mjeru dok se ne izgrade novi kapaciteti u studentskim domovima i realizira stambena politika priuštivih stanova za najam. Da se veliki broj studenata po jeftinoj cijeni smjesti u takvoj strukturi organiziranog stanovanja, do tada je ovakva mjera nužna potreba.

"A studenti se uvijek snalaze i uvijek se snađu, ali osobno mislim da kad se studenti moraju snalaziti to je poraz društva i da se studenti ne slušaju, da se subvencije ne mogu povećati, pa onda student ne živi svoje studentske dane nego preživljava i to nije dobar studentski standard kakav gledamo u okolnim zemljama."