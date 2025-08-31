Bili smo na okupljanju njemačkih oldtimera u Zagrebu: Ovo je 'stari' ljepotan...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A u središtu Zagreba upravo traje prava poslastica za ljubitelje oldtimera. Na Trgu Marka Marulića održava se manifestacija 'Zvijezde pod zvijezdama' na kojoj je izloženo 60-ak starih modela poznate njemačke marke automobila.

Ovakvo okupljanje održava se prvi put u Zagrebu. Najstariji oldtimer kojega će Zagrepčani vidjeti proizveden je čak davne 1932. godine, a najmlađi 'stari' ljepotan datira iz novijeg doba, odnosno iz 1995.

'Ljubav je ta koja nas sve vodi u ovom našem hobiju u restauraciji, očuvanju i održavanju uopće tih automobila koji su stari trideset i više godina', rekla je Andrea Weber, organizatorica eventa.

Svi automobili su u voznom stanju, tehnički ispravni i imaju registracije, a većina ih je registrirana kao povijesno vozilo. Više pogledajte u prilogu