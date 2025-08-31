Kineski predsjednik Xi Jinping danas je okupio čelnike Rusije, Indije, Irana i Turske, zajedno s dvadesetak euroazijskih čelnika. O tome što se tamo dogovara i kakva je pozicija Zapada prema Rusiji, u studiju RTL-a Danas komentirao je bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

Je li odlazak Putina u Kinu njegov veliki povratak na scenu?

On sa te scene bilateralne kinesko-ruske i na sceni te Šangajske organizacije za suradnju nije nikada ni otišao, kao ni sa scene BRICS-a. Dolazak Putina u sklopu bilateralnog sastanka Šangajske organizacije za sigurnost, ali i na bilateralni susret s kineskim predsjednikom Xijem, nije nikakvo iznenađenje.

Za Zapad je iznenađenje i veliki udarac dolazak indijskog premijera. Jer, Indija je najmnogoljudnija demokratska zemlja. I neki zapadni lideri smatraju da bi se Indija trebala pridružiti zapadnim sankcijama protiv Rusije. Vidimo da to ne funkcionira.

Cijeli svijet iščekuje susret Putina i Zelenskog. Kad to možemo očekivati?

Kad se Putin i Trump dogovore o tome kakav će biti sporazum koji će Zelenski potpisati. Ja to malo karikiram i to zvuči krajnje cinično, ali pristup ruske strane je vrlo jednostavan. Oni očekuju da se Amerika prema današnjoj Rusiji odnosi onako kako se tadašnji američki predsjednik Roosevelt odnosio prema tadašnjem sovjetskom šefu Staljinu. Dakle, Rusija očekuje da joj bude priznat status svjetske velesile, regionalne velesile s kojom će Amerika dogovarati de facto sfere utjecaja u Europi.

Zelenski pozivaju na globalni pritisak ponovno na Putina. Može li to više upaliti?

Pa globalnog pritiska nema.

Pritisak je organizirao, recimo, to tako kolektivan Zapad i ako to iskažemo u brojevima, to znači otprilike vlade koje predstavljaju milijardu ljudi podržavaju više ili manje aktivno sankcije protiv Rusije. Ostatak svijeta u tome ne sudjeluje, a pri tome na ovom sastanku Šangajske organizacije za suradnju sudjeluju predstavnici država koje predstavljaju 43 posto svjetskog stanovništva. Ako Zapad nastavi s dosadašnjom politikom, onda rezultat te politike neće biti izolacija Rusije, nego izolacija Zapada od ostatka svijeta.

Trump kaže Trilateralni susret sa Zelenskim i Putinom će se dogoditi - je li tu moguće neko rješenje oko rata u Ukrajini?

Jedino u tom formatu, ali opet u tom formatu predsjednik Trump ne bi bio samo medijator, nego onaj koji Zelenkom prenosi ono što su Putin i Trump dogovorili. To je ruska pozicija.

Hoće li će oni uspjeti u tome? E, to je drugo pitanje jer svi govore o tome da Putin kupuje vrijeme da ne želi primirje, da ne želi prekinuti rat.

Ali i sve veći broj Rusa osjeća da se ne radi o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, nego da se radi o ratu unutar kojeg se pogađaju i ciljevi duboko u unutrašnjosti Rusije. Veliki dio ruskih rafinerija je onesposobljen, doveden je u pitanje čak i izvoz ruskih energenata. Dakle, taj rat je problem i za Putina i on isto tako ima motive da se rat završi. Ali vrlo vjerojatno, ne samo zbog te imperijalne koncepcije, nego i iz inata, on ne pristaje na uvjete koje postavlja Europa.

Europa kaže treba ga primorati da dođe za pregovarački stol - 2022. ruska je i ukrajinska delegacija i u Istanbulu su dogovorili sastanak predsjednika Putina i Zelenskog na kojem će biti potpisan prethodno usuglašeni sporazum. Tko je onemogućio taj sastanak? Britanski premijer Johnson i američki predsjednik Biden, tako da u ovom ponašanju Putina, koje je dugoročno rizično i za Rusiju, mislim da možemo vidjeti i inat prema Europljanima koji papagajski ponavljaju nekadašnje Bidenove poruke.

Vidimo da ističe rok za sastanak. Čini li se da je vama da je Putin ponovno nadmudrio Trumpa?

Ja ne znam je li ga je nadmudrio. Ja čak mislim da predsjednik Trump ima ozbiljne razloge ljutiti se na europske lidere koji neprestano u svojim izjavama impliciraju da će Putin nadigrati Trumpa, a navodno njih ne bi mogao nadigrati.

Naprosto, predsjednik Trump ima vrlo jednostavan plan, neovisno o povijesti problema, uspostaviti mir i neovisno o tome hoće li će taj mir biti dugotrajan ili ne. A predsjednik Putin ima strateški pristup i utoliko je on u prednosti. Ali već sam rekao, on preuzima ogromne rizike za sebe i za Rusiju jer ni Rusija ne može beskonačno dugo ratovati.

Europa nastavlja sa sankcijama protiv Rusije. Što mislite djeluju li uopće djeluju?

Svakako - osobito pogađaju viši i srednji sloj ruski, koji je navikao na zimovanje u europskim skijalištima, ljetovati u europskim ljetovalištima, trošiti u najelitnijim i najskupljim europskim trgovačkim destinacijama. To je jedno i drugo ubija samosvijest Rusa, osobito dobrostojećih Rusa koji su uživali uživali u statusu turista.

SPoznatih po tome što mnogo troše, ali s druge strane vidimo da je dio utjecaja tih sankcija vrlo učinkovito nadomješten intenziviranjem trgovine s Kinom i Indijom što se tiče energenata. A što se tiče drugih vrsta trgovina, ona će biti intenzivirana sa zemljama. Brixia I. Sankcije će imati učinak, ali nipošto ne onakav kakav bi Europa htjela.