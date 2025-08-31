Kultura, provokatori i dodjela novca? Penava za RTL Danas: 'Dozvoljavaju si otići preko crte...'

Nakon što je ministar branitelja Tomo Medved poručio da se kroz kulturu ne smiju vrijeđati osjećaji branitelja i njihovih obitelji, njegov partner DP još je jasniji - državni novac ne može ići onima koji rade na destrukciji temelja Domovinskog rata.

"Uvažavajući današnji trenutak i demokratske standarde koje uživam, kao i Domovinski pokret, definitivno sam protiv svih zabrana. Ali je definitivno na ministarstvima, agencijama i svim državnim službama da vode brigu kojim putem i s kojim ciljem kanaliziraju javna sredstva", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava.

Dakle Penava smatra da ne treba nova komisija već da postojeća državna tijela, koja dodjeljuju novac, trebaju provjeravati kome ga daju. Organizatori festivala "Nosi se" u Benkovcu i "FALIŠ" u Šibeniku ranije su rekli da nema ništa sporno u njihovim programima.

No Penava ih naziva provokatorima: "Koji pod krinkom kulture si dozvoljavaju otići preko crte pa na neki način dovode u pitanje same temelje slobode, a to je Domovinski rat".

Sva znanstvena i dokumentarna djela koja traže javna sredstva trebaju proći stručna povjerenstva, kaže pak povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.

U umjetnička djela ne želi ulaziti, ali ipak kaže: "Svatko može pričati i svatko priča svašta. Ali ako ćemo govoriti o nekim programima koji žele biti znanstveni, onda je valjda struka ta koja mora biti konzultirana i za te programe i za rasprave. Inače nema smisla, možemo sve relativizirati".

Upravo je na račun Društva likovnih umjetnika stigla optužba da su osnovali ideološku komisiju. Naime, nakon vandalizma na instalaciji Ivane Mrčele, Naše sestre, objavili su preporuku da bi umjetnici trebali provjeriti izaziva li djelo svjetonazorske prijepore.

"Vrlo često umjetnici koji rade u javnom prostoru, naši članovi i članice, jednostavno se ne snalaze što trebaju napraviti. Nema nikakve komisije, ovo su savjeti, ukoliko se hoće toga držati - mogu, ne moraju", kaže Josip Zaki, dopredsjednik HDLU.

I dodaje da preporuke nemaju veze s pobunom protiv festivala u Benkovcu i Šibeniku. Dapače, festivale potpuno podržavaju: "Postoji sloboda umjetničkog djelovanja. Kraj priče. Može se to nekome sviđati, ne sviđati. Može izraziti svoj protest na ovaj ili onaj način. Ali ne može postojati nikakva ideološka komisija".

A hoće li komisije ili postojeća tijela provjeravati vrijeđaju li kulturnjaci Domovinski rat, na potezu je Ministarstvo kulture koje ionako dodjeljuje većinu sredstava.