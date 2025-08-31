Što ako cesta poplavi? Stručnjak upozorava što nikako ne smijete raditi: 'Mi to zovemo hidra-udarom'

Druga runda nevremena pogodila je dio Hrvatske. U Zagrebu su automobili zapeli u poplavi, polja u Vrgorcu su pod vodom.

U Metkoviću je oboren kišni rekord, a problema je bilo i na moru. Dražen Đurašin, voditelj smjene JVP Zagreb, otkrio je da su u 24 sata imali 33 intervencije, od toga je 20 bilo ispumpavanje vode.

Najveće je bilo na križanju Aleje grada Bologne i prometne Škorpikove ulice, ondje je kao i nakon svake jače kiše, potopljen podvožnjak. Jedan je automobil zapeo u dubokoj vodi.

Foto: Rtl Danas

"Osoba nije bila ugrožena, ona je sama izašla iz osobnog automobila. Nakon kratkog ispumpavanja vode, uklonili smo vozilo. Zbog više vode, malo je zahtjevnije jer moramo angažirati više snage", dao je detalje Đurašin.

Posao se nastavio i danas sve do popodnevnih sati. Zbog čišćenja fekalija i vode na kolniku promet je bio onemogućen. Vozači se nerijetko zbog krive procjene dovedu u veliku opasnost.

Krunoslav Ormuž, sudski vještak za promet, dao je detalje: "Ako postoji ikakva sumnja da je voda viša od koljena nikako ne ulaziti jer će to biti jako skup ulazak. Može doći i do štete na automobilu, jedna je priča vezana za retrainstalaciju koja ne smije u doticaj vodom, a drugo je ako motor usiše vodu mi to zovemo hidraudarom."

Velike količine vode u podvožnjacima, ali u nižim objektima poput ovog u zagrebačkom naselju Rudeš sinoć izravna su posljedica sustava odvodnje koji ne odvodi. Razlog je dijelom urbanizacija, ali ponajviše stara infrastruktura - rješenja poput pumpi ili samo rekonstrukcije nadvožnjaka nisu dugoročna.

Damir Bekić, izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, kaže da u Zagrebu postoji odvodnja u kojoj se sanitarna i oborinska voda zajedno provode kroz staru infrastrukturu. "I to je jedan od osnovnih problema gdje se također nalazi i Škorpikova i Miramarska. Jedno od rješenja u samom Gradu Zagrebu, ali i ostalima je razdvajanje mješovite i sanitarne vode, koje će automatski smanjiti i opterećenje", kaže ovaj stručnjak.

Opterećenje stvaraju i sve veće količine oborina. Iako u Zagrebu ne toliko drastični - ekstremi se događaju što potvrđuju i brojke zabilježene u Dalmaciji.

Davor Samošćanec, sinoptičar DHMZ-a, otkriva kako je bilo u Imotskom: "U dva dana palo 190 litara po četvornom metru, ali kao dan odnosno tijekom dana najviše je palo u protekla 24 sata u Metkoviću, čak 130 litara što je do sada i rekord. "

Zbog tog je rekorda poplavljen vrtić, dom zdravlja i Prirodoslovni muzej.

U Vrgorcu i okolici pod vodom vinogradi. Zbog suše prijetila je redukcija vode, a sada nema one pitke.

Zbog iznenadne oluje popustilo je sidro zbog čega je kod uvale Slano, jahta umalo udarila u obalu.

Foto: Rtl Danas

U Zvirićima kod Ljubuškog još nevjerojatnih scena - zbog nabujale rijeke ugostiteljski objekti nestali su pod vodom.

Foto: Rtl Danas

Davor Samoćanec, sinoptičar DHMZ-a, komentira: "Klimatske promjene uvjetuju te ekstreme od ekstremnih količina oborina, do suše pa i vjetra koji se neočekivano pojavi gdje nije uobičajeno."