Ideološka komisija ili ipak ne? Burne reakcije nakon poruka o festivalima u Benkovcu i Šibeniku!

Nakon što je ministar branitelja Tomo Medved poručio da se kroz kulturu ne smiju vrijeđati osjećaji branitelja i njihovih obitelji, njegov partner DP još je jasniji - državni novac ne može ići onima koji rade na destrukciji temelja Domovinskog rata.

"Uvažavajući današnji trenutak i demokratske standarde koje uživam, kao i Domovinski pokret, definitivno sam protiv svih zabrana. Ali je definitivno na ministarstvima, agencijama i svim državnim službama da vode brigu kojim putem i s kojim ciljem kanaliziraju javna sredstva", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava. Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić