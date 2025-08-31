Potop u Hrvatskoj: Rekordne kiše, poplave, automobili i vinogradi pod vodom

DRAMATIČNO NA SVE STRANE /

Druga runda nevremena pogodila je dio Hrvatske. U Zagrebu su automobili zapeli u poplavi, polja u Vrgorcu su pod vodom.

U Metkoviću je oboren kišni rekord, a problema je bilo i na moru. Dražen Đurašin, voditelj smjene JVP Zagreb, otkrio je da su u 24 sata imali 33 intervencije, od toga je 20 bilo ispumpavanje vode. Najveće je bilo na križanju Aleje grada Bologne i prometne Škorpikove ulice, ondje je kao i nakon svake jače kiše, potopljen podvožnjak. Jedan je automobil zapeo u dubokoj vodi.

U Zvirićima kod Ljubuškog još nevjerojatnih scena - zbog nabujale rijeke ugostiteljski objekti nestali su pod vodom.

Davor Samoćanec, sinoptičar DHMZ-a, komentira: "Klimatske promjene uvjetuju te ekstreme od ekstremnih količina oborina, do suše pa i vjetra koji se neočekivano pojavi gdje nije uobičajeno." Više pogledajte u prilogu