Nova sezona serije Sjene prošlosti! Na samom početku – vjenčanje: Tko se udaje?

U PONEDJELJAK NA RTL-U /

Svi obožavatelji RTL-ovih 'Sjena prošlosti' u ponedjeljak će doći na svoje. Stiže nova, druga sezona omiljene serije. Drukčija, urbana priča, živopisni likovi i četiri žene u središtu - nije trebalo dugo da 'Sjene prošlosti' zaintrigiraju cijelu naciju. Već u prvoj epizodi nove sezone slijedi – vjenčanje! Što se dogodilo nakon kobne večeri u Martinoj kući i kako je došlo do svadbenih zvona? Jesu li u vjenčanici Olga ili Marta i je li svaka dobila ono što zaslužuje? Doznat ćete u ponedjeljak od 20:15!