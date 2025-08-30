Je li Istra postala meta za škaljarski i kavački klan? Za RTL Danas progovorio šef istarske policije

ŠOKANTNI DOPIS O KRIMINALU /

Pulom vlada opasna zločinačka skupina, reket, zastrašivanje svjedoka i brisanje video materijala.Stoji to u šokantnom dopisu o kriminalu u Puli i Istri kojeg je prošle godine napisao jedan službenik pulske policije i uputio gotovo svim čelnim ljudima istarske policije, objavio je portal Istra 24. A 70 posto pripadnika kriminalne skupine čine osobe s područja Srbije. Načelnik policijske uprave Istarske za RTL Danas je rekao da se radi o internoj komunikaciji između policijskih rukovoditelja. I dodaje - Pula i Istra su sigurni. Odbacuje tvrdnje o povezanosti skupine sa škaljarskim i kavačkim klanom

