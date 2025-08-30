Pričali smo s Tonijem Cetinskim pred nastup u Puli: Otkrio nam je koja iznenađenja čekaju fanove

ČETVRTI NASTUP U ARENI /

U pulskoj Areni večeras je koncert jedne od najvećih hrvatskih pop zvijezda Tonija Cetinskog! Koncert je rasprodan, a 10 tisuća ljudi uživat će u njegovim hitovima, kao što su "Blago onom tko te ima", "Opet si pobijedila" i "Kad žena zavoli". U prekrasnom ambijentu pulske Arene Toni nastupa po četvrti put. Obožavatelji su pristigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva. Razgovarali smo s Tonijem Cetinskim koji se za RTL Danas javio iz Pule i otkrio hoće li na koncertu biti kakvih iznenađenja. Tony je rekao kako publika može očekivati 3 gosta iznenađenja, a među njima je i mladi pjevač Dino Jelušić s kojim Tony dijeli bubnjara. Također, rekao je kako se nije bojao promjene vremena i da nije dopustio tremi i strahu da prevladaju.

