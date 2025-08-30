U Drnišani ovo je umjetnost! Njegove šnite servirali su na krunidbi Elizabete II, jeo ga i George Bush

U Drnišu festival kralja dalmatinske gastronomije - pršuta. U Hrvatskoj ih se godišnje proizvede oko pola milijuna, a pršutari se bore sa sve većim problemima.

Osmu godinu za redom, najpoznatijem stanovniku grad Drniš posvetio je festival i to međunarodni. Mladih je sve manje no tradicija proizvodnje drniškog pršuta ipak je opstala.

"Mi u Otavicama i Drnišu pršut doživljavamo kao umjetnost. Još kad bi država malo potaknula da se otvaraju male seoske farme, zadržali bi obitelji da ne odlaze. U konačnici stvarale bi se nove vrijednosti", rekao je Ante Reljanović, proizvođač drniškog pršuta.

Problem domaćih pršutara je i nedostatak butova koji u najvećem broju dolaze iz uvoza. Ipak u uvjetima drniške mikroklime rezultat je i više nego dobar.

"To je zaštićeni proizvod, nema nikakvih dodataka, samo morska sol, iza toga jedan lagani dim i onda dio zrenja.", rekao je Drago Pletikosa, predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta.

Za razliku od istarskog koji nos oznaku izvornosti, krčki, drniški i dalmatinski pršut i maju oznaku zemljopisnog podrijetla i može ih se proizvoditi od uvoznog svinjskog buta. No, svinjska kuga s kojom se bore hrvatski svinjogojci problem je daleko veći.

"Veliki problem, upravo ove godine se to dogodilo da ona nismo mogli zbog bolesti doći sirovine koja je bila dogovorena", rekao je Ezio Pinzan, pročelnik Ureda za poljoprivredu Istarske županije.

Osim sirovine Hrvatskoj danas fali i gotovih pršuta i proizvođača. Godišnje ih proizvedemo oko pola milijuna, a trošimo ih dvostruko više. Nije ni čudo, jer pršut je delicija kojima su se od pamtivijeka častili i na kraljevskim dvorovima.

"Naš pršut je naš ambasador, u Europskoj uniji i u svijetu. Drniški pršut je bio i prilikom krunidbe Elizabete II., služen je i za vrijeme Georga Busha. On ima veliku tradiciju i povijest, a mi želimo to podići na još višu razinu", rekao je gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.

Upravo iz tog razloga u djelo se provodi ideja izgradnje Kuće Drniškog pršuta, gdje bi se uz tradicijsku priču o drniškom pršutu moglo i kušati ono najbolje što ovaj kraj nudi.