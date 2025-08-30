Pauzirana isporuka popularnog lijeka; Reece skinuo 50 kg, sad strepi: 'Vratit ću sve kilograme'

Britanci su suočeni s velikim problemom. Milijuni koriste popularan lijek za mršavljenje čije je isporuka u toj zemlji privremeno obustavljena, a uskoro će lijek, poskupiti za čak 170 posto. Hit je i u Hrvatskoj. Hoće li cijena kod nas ostati ista ili će najnoviji lijek za mršavljenje, ali i liječenje dijabetesa tipa 2 moći priuštiti samo rijetki?

Reece Maddick je uz pomoć Mounjara skinuo gotovo 50 kilograma. Neko vrijeme ga neće koristiti - proizvođač lijeka privremeno je zaustavio isporuke za Veliku Britaniju.

"Bojim se, kada ga i ne budem koristio tjedan dana - je kao skok s litice. Opet će krenuti sve od početka. Opet ću vratiti sve kilograme natrag", smatra Reece.

Prvo stopiranje isporuka, a onda i poskupljenje od čak 170 posto. Od prvog rujna Britanci će popularni lijek za mršavljenje, ali i liječenje šećerne bolesti, umjesto 122 funte plaćati 330 funti. I to za najvišu dozu. Mounjaro je od početka distribucije imao značajno nižu cijenu u Velikoj Britaniji zato i jest tako drastično poskupio, potvrdio nam je proizvođač lijeka.

Cijena u Hrvatskoj neće se mijenjati

Lijekovi za mršavljenje traženi su i u Hrvatskoj, a cijena aktualnog Mounjara neće se mijenjati.

"Cijena mjesečne terapije je od 250 eura pa naviše, ovisno o dozi. Lijek poprilično košta, ali moramo znati da je to najpotentniji lijek za liječenje debljine, i u Hrvatskoj i u svijetu. To je terapija, kada netko ima problem s debljinom koja će dati najbolji rezultat", rekao je endokrinolog i dijabetolog Mladen Grgurević.

"Vjerujem da se u zemljama Europske unije, pa i u UK-u, provodi konstantno provodi proces internacionalnog referenciranja cijena i da je upravo to dovelo tamo do povećanja cijena", rekao je magistar farmacije Mario Vrebčević.

Može se dobiti isključivo na recept, postupno liječnik povećava dozu lijeka, koji nije na listi HZZO-a. No možda se i to promijeni.

"Važno je reći da se proizvođač već dosta mjeseci trudi taj lijek uvrstiti na listu HZZO-a, najnovija sjednica, koja je zakazana za 02.09., stvarno se nadamo da će tada biti donesena odluka da konačno barem neke kategorije pacijenata s tipa 2 dijabetesom ostvare pravo na ovaj lijek", rekao je Davor Skeledžija iz Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

"Mali broj ljudi ga koristi samo za liječenje šećerne bolesti, veći broj ljudi ga koristi za liječenje debljine zbog toga što nijedan lijek u Republici Hrvatskoj, kada govorimo o liječenju debljine nije sufinanciran od strane HZZO-a", rekao je Grgurević.

Skup je, djelotvoran, ali i s prolaznim nuspojavama poput mučnina. Pacijenti imaju manjak apetita, jednako je učinkovit za mršavljenje, ali i šećernu bolest, odnosno dijabetes tip 2, tvrde liječnici. Hoće li biti sufinanciran znat će se idući tjedan.

"Radi se o lijeku koji se kod nas, u ljekarnama čuva u frižideru mi ga nabavljamo putem privatnog liječničkog recepta koje nam pacijenti dostavljaju, interes za Mounjaro u ljetnom periodu je moram reći bio dosta velik, mi uistinu svaki dan, dva imamo upit za Mounjaro", rekao je Vrebčević.

Jer mnogi žele manjak kilograma bez obzira na cijenu.