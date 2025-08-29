Toliko priznanja, a tek 2. rođendan: Voyo spremno kreće u novu sezonu, vaše omiljene serije vas čekaju

HVALA VAM! /

Najpoznatija domaća streaming platforma, VOYO, danas slavi svoj drugi rođendan! U samo dvije godine VOYO je postao središnje mjesto na kojem deseci tisuća korisnika svakodnevno uživaju u omiljenim sadržajima – kad god i gdje god požele. Hvala vam što ste prepoznali kvalitetu sadržaja koji nudimo i struci koja je VOYO prepoznala kao najbolji digitalni proizvod u Hrvatskoj. Znamo i da vas zanima kad se vraćaju vaši omiljeni sadržaji. Detalje donosimo u prilogu

VEZANE VIJESTI:

Slavite s nama: Voyo slavi drugi rođendan, a poklone osvajaju pretplatnici!