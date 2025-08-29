OD PONOĆI /

Što se slalo, slalo se? Ovo su nova ograničenja za slanje pošte u SAD, postoje i iznimke

Od danas nova pravila za slanje pošiljaka u Ameriku. Hrvatska je stala uz 25 europskih zemalja koje su zbog carina ograničile slanje. 

Sve pošiljke poslane do jučer u ponoć će biti obrađene po starom sistemu. Zrakoplov je s tim pošiljkama još jučer odletio u SAD. Zbog poreza koji bi se plaćao unaprijed, odluka vrijedi do daljnjeg. Što se ipak može slati i što odluka znači za Hrvatsku, pogledajte u prilogu 

29.8.2025.
21:12
Leona Šiljeg
Hrvatska PoštaPoštaSad
