Ministarstvo odgovorilo ratarima, Majdak o novom zakonu: Pa ne traje dugo, sada je sazrijelo vrijeme'

Iz Ministarstva poljoprivrede poručeno je nezadovoljnim poljoprivrednicima da se dio rješenja već provodi, a koja točno pojasnio je Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Govoreći o novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Majdak ističe da se radi na novom nacrtu.

“Početkom rujna održat ćemo prvu sjednicu. U proteklom razdoblju ljetnih mjeseci održali smo konzultacije s našim dionicima. Prije svega s Hrvatskom poljoprivrednom komorom; na posljednjem sastanku, prije mjesec dana u Cerni, ove teme su bile, uključujući poljoprivredno zemljište, na stolu. Raspravit ćemo o njima na prvoj sjednici i potom krenuti u donošenje. Donošenje se očekuje početkom iduće godine,” kazao je.

Na pitanje zašto sve traje predugo, Majdak tvrdi suprotno. “Pa ne traje dugo. Prošli zakon je donesen 2022., a prije toga 2018. Sada je sazrijelo vrijeme, usuglašavajući se s našim dionicima, da donesemo novi zakon koji će ubrzati samu provedbu i raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.”

Dodao je i da problemi nisu jednaki posvuda: “Ne, ne možemo tako kategorizirati ovaj problem. Nisu sve jedinice lokalne samouprave identične, nije svuda isti problem. Većina problema vezanih uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem jedinice lokalne samouprave riješile su kroz svoje natječaje, kojih je bilo u proteklom razdoblju, no pojedine jedinice lokalne samouprave nisu se mogle nositi s ovim problemom. Tako da Ministarstvo planira izmjenu zakona i donošenje novog.”

Prioritet: proizvodnja hrane i veća dodana vrijednost

Na primjedbu dijela poljoprivrednika da se novac daje za naoružanje, a ne za proizvodnju hrane, Majdak odgovara: “Proizvodnja hrane je definitivno prioritet. Strateška grana je i poljoprivreda kao takva grana gospodarstva. I zajednička poljoprivredna politika na razini EU, kao i poljoprivredna politika na razini Republike Hrvatske, uložit će sve napore kako bi se vrednovala proizvodnja hrane.

Ne samo sirovinski dio, gdje naši ratari u proizvodnji žitarica i uljarica imaju sirovinsku bazu za izvoz, već i da krenemo u preradu, odnosno doradu istih, te da povećamo stočni fond kako bi dodana vrijednost kroz te sirovine ostala u Hrvatskoj i kako bi u konačnici naši ratari dobili višu cijenu za svoj proizvod.”

Na pitanje kada će se izmijeniti Pravilnik o otkupu pšenice, Majdak najavljuje jesenski rad: “Evo, to smo također dogovorili prošli mjesec u Cerni. Radit će se tijekom jesenskih mjeseci, nećemo čekati proljeće, odnosno vrijeme uoči žetve. Tijekom jeseni dogovorit ćemo s otkupljivačima i proizvođačima, uz Ministarstvo poljoprivrede kao medijatora, nova pravila i kriterije, odnosno kvalitetno usmjeriti ovaj pravilnik kako bi svi bili zadovoljni, prema dobrim praksama na razini EU.”