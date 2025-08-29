Usred bijela dana u Istri opljačkali zaštitarski kombi, drugi put u dva tjedna

OČEVID U TIJEKU /

Istarska policija intenzivno traga za pljačkašima specijalnog vozila za prijevoz novca. Pljačka se dogodila u četvrtak oko podneva u Umaškoj ulici u Bujama. Policijski službenici utvrdili su da je nekoliko muškaraca provalilo u parkirano vozilo zagrebačkih registarskih oznaka iz kojeg su ukrali zasad neutvrđeni iznos novca. Inače, u Bujama je i prije dva tjedna opljačkano vozilo za prijevoz novca druge tvrtke. Ukraden je neutvrđeni iznos, a kriminalističko istraživanje i o tom slučaju traje