OČEVID U TIJEKU /

Usred bijela dana u Istri opljačkali zaštitarski kombi, drugi put u dva tjedna

Istarska policija intenzivno traga za pljačkašima specijalnog vozila za prijevoz novca. Pljačka se dogodila u četvrtak oko podneva  u Umaškoj ulici u Bujama. Policijski službenici utvrdili su da je nekoliko muškaraca provalilo u parkirano vozilo zagrebačkih registarskih oznaka iz kojeg su ukrali zasad neutvrđeni iznos novca. Inače, u Bujama je i prije dva tjedna opljačkano vozilo za prijevoz novca druge tvrtke. Ukraden je neutvrđeni iznos, a kriminalističko istraživanje i o tom slučaju traje

29.8.2025.
16:57
RTL Danas
BujeIstraPljačka
