Jeste li ovisni o mobitelu? Psihologinja otkriva o kakvim simptomima se radi

Dramatično upozorenje liječnika. Izloženost plavom svjetlu s pametnih ekrana prije spavanja može dovesti do debljine i razvoja dijabetesa dva. Loša kvaliteta sna povezana je i s nizom drugih zdravstvenih problema. A kako prepoznati ovisnost o mobitelu i koje je rješenje odgovara psihologinja Dajana Čopec.

Prije svega kako možemo prepoznati ovisnost o internetu, odnosno o društvenim mrežama?

Prvo je važno naglasiti da moramo razlikovati prekomjerno korištenje mobitela od same ovisnosti. Prekomjerno korištenje je danas jako učestalo, stalno smo na mobitelima, no ne znači da smo svi ovisni o tome. Ako baš pričamo o nekoj ovisnosti, tu postoje određeni simptomi koje možemo prepoznati kao što su jak osjećaj nelagode i anksioznosti kada smo odvojeni od samog mobitela i konstantno razmišljanje o tome - je li došla neka nova poruka, je li došla neka notifikacija. Tako da je mobitel konstantno uz nas. I ako osjetimo tu nelagodu kada je odvojen od nas i da jednostavno imamo taj poriv da brzo vidimo mobitel tada možemo govoriti o nekim naznakama ovisnosti.

Koga više pogađa - starije ili mlađe?

Ono što je zanimljivo da se brišu granice. Nešto je češće to kod mlađe populacije, kod djece i tinejdžera, ali zato što je to generacija koja je odrastala uz mobitele i ima ih nekako od najranije dobi. Međutim, i kod odraslih je sve češće baš zato što na tom jednom malom uređaju je cijeli život - privatni i poslovni. Tako da smo konstantno zapravo nekako vezani uz taj mobitel.

Koliki je problem za zdravlje, odlazak na spavanje s mobitelom ili nepotrebno skrivanje prije negoli zaspimo?

Tu postoji nekoliko opasnosti kada smo cijelo vrijeme zapravo neposredno prije spavanja na mobitelu. S jedne strane nam ta plava svjetlost s ekrana odgađa osjećaj pospanosti tako da idemo spavati kasnije, narušava se prirodni ritam spavanja koji je svima nama ugrađen. Ali s druge strane ta plava svjetlost, makar mi zaspimo nakon nekog vremena, naravno, narušava kvalitetu sna, tako da se mi onda tijekom sna ne oporavimo pa to može imati brojne i tjelesne i mentalne posljedice. S ove mentalne psihološke strane tu je anksioznost, povećana razdražljivost i problemi s fokusom.

Koji je vaš savjet roditeljima, ali i građanima?

Pa ono što bi građani, što svatko može za sebe nekako paziti je taj osjećaj nelagode, odnosno je li on prisutan kada su odvojeni od mobitela. Ono što je konkretno nekako za roditelje je da treba s djecom postaviti granice, da se točno zna kada se koristi mobitel, kada se ne koristi i da se zna zašto se moraju poštovati te granice. Djeci je bitno da razumiju, a onda nakon toga svatko zasebno i sebi može nekako odrediti vrijeme kada mogu biti na mobitelu,u kojim trenucima će ga koristiti i probati se pridržavati toga.

Gdje bi bila ta granica koliko sati na dan?

To je teško odrediti neku točnu brojku jer stvarno koristimo mobitel u razne svrhe i jedno je jer besciljno skrolamo ili možda pričamo na telefon s nekim. Ali ajmo reći za nekih sat vremena bi bilo u redu za ovo besciljno skrolanje i pregledavanje sadržaja.