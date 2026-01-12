FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SIRENE U KARLOVCU /

Kruži kaotična snimka: Gol bježi od policije, vuče za sobom stolicu - evo što je bilo!

Kruži kaotična snimka: Gol bježi od policije, vuče za sobom stolicu - evo što je bilo!
×
Foto: Screenshot Društvene Mreže

Muškarac je bio gol do pasa, iako je vani snijeg. Prelazio je cestu, na trenutak koraknuo prema policajcu

12.1.2026.
15:53
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Društvene Mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šokantna snimka proširila se po društvenim mrežama i WhatsApp grupama na kojoj se vidi muškarac potpuno gol do pasa, iako je vani snijeg, koji pritom bježi od policajca. 

Muškarac ima bradu i čini se da se nazire tetovaža na desnoj ruci.

Golać sa sobom vuče i plastičnu stolicu. 

Kruži kaotična snimka: Gol bježi od policije, vuče za sobom stolicu - evo što je bilo!
Foto: Screenshot Društvene Mreže

Na snimci se vidi kako prelazi cestu, prati ga policajac koji na trenutak zastaje i povlači se korak ili dva, ali ne pušta "golaća" iz svog vidokruga.

Kruži kaotična snimka: Gol bježi od policije, vuče za sobom stolicu - evo što je bilo!
Foto: Screenshot Društvene Mreže

U jednom trenutku muškarac se približio benzinskoj postaji, potom se okrenuo nazad i zakoračio prema policajcu koji je ponovno zastao i na trenutak se povukao korak ili dva. 

Kruži kaotična snimka: Gol bježi od policije, vuče za sobom stolicu - evo što je bilo!
Foto: Screenshot Društvene Mreže

U tom trenutku muškarac počinje bježati, odbacuje stolicu i potom se zaokrenuo iza benzinske dok ga policajac prati u stopu.

Na snimci se čuju policijske sirene i vidi se jedno policijsko vozilo koje nailazi. RIječ je o Karlovcu i benzinskoj postaji u blizini Autobusnog kolodvora, odnosno naselju Rakovac. 

Prema snimci se čini da bježi iz smjera tržnice te prolazi ispod nadvožnjaka kod željezničke stanice. 

Policija je za 24sata potvrdila da se radi o muškarcu koji je pobjegao sa suda. Uhićenik je pobjegao u nedjelju tijekom poslijepodneva.

"Jučer popodne u Karlovcu, tijekom službenog policijskog postupanja u kaznenom predmetu Krivotvorenje isprave, došlo je do bijega uhićenika kojemu je određen istražni zatvor, no ubrzo je uhvaćen i predan u istražni zatvor. Zbog sumnje da je prilikom bijega počinio kazneno djelo Prisile prema službenoj osobi, u tijeku je kriminalističko istraživanje", napisali su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO Vozač iz BiH pao sa 40 kilograma duhana na granici, nevjerojatno što ga je odalo carinicima

PolicijaKarlovacSudBjegunac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SIRENE U KARLOVCU /
Kruži kaotična snimka: Gol bježi od policije, vuče za sobom stolicu - evo što je bilo!