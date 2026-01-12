Kruži kaotična snimka: Gol bježi od policije, vuče za sobom stolicu - evo što je bilo!

Šokantna snimka proširila se po društvenim mrežama i WhatsApp grupama na kojoj se vidi muškarac potpuno gol do pasa, iako je vani snijeg, koji pritom bježi od policajca.

Muškarac ima bradu i čini se da se nazire tetovaža na desnoj ruci.

Golać sa sobom vuče i plastičnu stolicu.

Foto: Screenshot Društvene Mreže

Na snimci se vidi kako prelazi cestu, prati ga policajac koji na trenutak zastaje i povlači se korak ili dva, ali ne pušta "golaća" iz svog vidokruga.

Foto: Screenshot Društvene Mreže

U jednom trenutku muškarac se približio benzinskoj postaji, potom se okrenuo nazad i zakoračio prema policajcu koji je ponovno zastao i na trenutak se povukao korak ili dva.

Foto: Screenshot Društvene Mreže

U tom trenutku muškarac počinje bježati, odbacuje stolicu i potom se zaokrenuo iza benzinske dok ga policajac prati u stopu.

Na snimci se čuju policijske sirene i vidi se jedno policijsko vozilo koje nailazi. RIječ je o Karlovcu i benzinskoj postaji u blizini Autobusnog kolodvora, odnosno naselju Rakovac.

Prema snimci se čini da bježi iz smjera tržnice te prolazi ispod nadvožnjaka kod željezničke stanice.

Policija je za 24sata potvrdila da se radi o muškarcu koji je pobjegao sa suda. Uhićenik je pobjegao u nedjelju tijekom poslijepodneva.

"Jučer popodne u Karlovcu, tijekom službenog policijskog postupanja u kaznenom predmetu Krivotvorenje isprave, došlo je do bijega uhićenika kojemu je određen istražni zatvor, no ubrzo je uhvaćen i predan u istražni zatvor. Zbog sumnje da je prilikom bijega počinio kazneno djelo Prisile prema službenoj osobi, u tijeku je kriminalističko istraživanje", napisali su iz policije.

