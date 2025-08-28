Otišli smo u Italiju u šoping, a Talijani poručuju: 'Hrvatska je u zadnje vrijeme katastrofa'

Glavna tema mnogih kava u Hrvatskoj i dalje je cijena hrane i pića...pa smo se zaputili u Italiju i usporedili njihove cijene s našima. Donosimo zanimljive podatke.

Dok Talijani za ljetovanje biraju našu stranu Jadrana... Hrvatima je isplativija njihova.. barem kada je u pitanju kupovina.

Dovoljno je otići do Trsta po jeftinije meso, sir, salamu, kozmetiku.. I to u istom trgovačkom lancu koji postoji i kod nas. Pa tako Talijani prije godišnjeg napune vrećice.. jer glas o visokim cijenama u Hrvatskoj brzo se pročuje.

Piletina tri eura jeftinija nego li naša

"Hrvatska je u zadnje vrijeme, u zadnje dvije godine, katastrofa. Cijene su otišle u zvijezde. Hrvati su izgubili puno turista. Otišli su u druga mjesta, manje skupa", rekao je Massimo iz Italije.

Dakle, u Italiji ćete kilogram i 300 grama piletine platiti 10 i pol eura, više od 3 eura jeftinije nego u nas, u istoj trgovini. U Trstu 150 grama pršuta stoji 2 eura i 89 centi, sir srednje kvalitete - 2 eura i 35 centi za 250 grama. Mlijeko je 89 centi, kilogram bolje tjestenine euro i 85 centi.

"Po mom mišljenju, cijene su jako slične otkako je došao euro. Cijene svega, recimo hrane, osnovnih namirnica", kazao je Mateo, Italija.

Piva i kava skuplja u Italiji

Pasta za zube u Trstu se može kupiti već za euro, znatno je jeftinija hrana za kućne ljubimce.

No idemo malo prošetati centrom. Mali makijato je skuplji nego kod nas, stoji dva i pol eura, kao i pola litre piva koje je 6 i pol eura. Pizza - kao i u Hrvatskoj- najjeftinija- 11 eura. Iz centra do tržnice- po svježe povrće. Gužva je na svim štandovima.

No ne veseli to Fabiana. Jedan je od najpoznatijih prodavača na tržnici u Trstu i sve je, kaže, teže, a ljudi sve manje troše.

Cijene na tržnicama slične našima

"Svi pitaju koliko stoji, a kada vide cijenu, naprave ovako, idu dalje, kažu da je skupo", rekao je Fabiano.

Ali mogu kupiti skuplje i jeftinije. Ovdje je jasno označeno koje je povrće domaće.

Recimo, na riječkoj tržnici kilogram rajčice stoji 4, paprike tri eura, kao i krastavaca. Kilogram krumpira je euro i pol. I nema neke razlike od štanda do štanda.

Ovdje, u Trstu, po otprilike istoj cijeni plaćate isto to povrće..

Ali ono koje nije domaće je jeftinije. Krastavci 2 eura i 80 centi, paprika je euro i 99 centi, kao i krumpir.

Nakon kupovine u Trstu osjeti se ušteda

"Cijene su malo niže nego u dućanima ili trgovačkim centrima", kazala je Elisabeta.

"Cijene prate kvalitetu i za mene je dobro. Ako gledamo kvalitetu i cijenu", nadodala je Germana.

Istina je da su neki proizvodi jeftiniji u Hrvatskoj, ali kada se napuni košarica, nakon kupovine u Trstu osjeti se ušteda... A prosječna im je plaća od hrvatske viša oko tisuću eura.