Novi 'Gospodin Savršeni' Petar otkriva: 'Volim zabavne djevojke, bitno mi je da nije bahata'

Novi 'Gospodin Savršeni', 29-godišnji model Petar, u ekskluzivnom intervjuu za RTL.hr otkrio je kakvu partnericu traži i koje osobine su mu najvažnije kod žene koja bi mogla osvojiti njegovo srce.

Petar je otkrio da je kao dječak bio posvećen sportu, no kasnije ga je privukao potpuno drugačiji izazov – informatika. "Prije modelinga prvo sam mislio da ću se baviti IT-em jer sam počeo studirati informatiku u Kragujevcu", prisjetio se. Sudbina ga je, međutim, odvela prema modnoj industriji, gdje je pronašao svoj pravi poziv.

Na vrhu popisa željenih osobina Petar navodi djevojku koja je svjesna svijeta oko sebe i brine za druge. "Volim djevojke koje mare za ljude oko sebe", kaže, dodajući da ga odbija bahatost i nedostatak poštovanja.

Iako cijeni ozbiljnost, ističe i važnost opuštenosti i smisla za humor. "Volim zabavne i pomalo sarkastične djevojke. To mi je jako zanimljivo", priznao je za RTL.hr. Fizički ga privlače oči i osmijeh – smatra da pogled govori puno o osobi, dok osmijeh pokazuje sreću.

Ljubav se ne može isplanirati

Petar iskreno priznaje da se ne može pripremiti za ljubav. "Mislim da nitko ne može biti spreman za to. Čak i ako ideš i tražiš, nikad je nećeš naći", objašnjava. Vjeruje da ljubav dolazi spontano i da je važno biti otvoren i opušten, jer se tek vremenom otkriva tko mu stvarno odgovara.

Zaljubljen u nova iskustva

Glavni motiv prijave u show bila je Petrova radoznalost. "Vrlo sam radoznao, želim neko novo iskustvo", otkrio je u razgovoru za RTL.hr, dodajući da ga privlači neizvjesnost situacije u kojoj će se uskoro naći.

