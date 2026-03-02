FREEMAIL
KRŠ I LOM /

Strašni prizori ispred Avenue Malla u Zagrebu: Auto završio na tračnicama, doznajemo detalje

Zbog prometne nesreće došlo je do zastoja tramvaja, a ubrzo su se stvorile i velike kolone na okolnim cestama

2.3.2026.
16:46
danas.hr
Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak ispred zagrebačkog Avenue Malla u kojoj su sudjelovala dva automobila. Zbog siline udara, jedan od automobila završio je na tramvajskim tračnicama.

Foto: Net.hr

Iz policije su nam potvrdili da je do nesreće došlo oko 15 i 30 na križanju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca. Dvije su osobe ozlijeđene i prevezene u KBC Zagreb.

Foto: Net.hr

Zbog prometne nesreće došlo je do zastoja tramvaja u smjeru zapada, a ubrzo su se stvorile i velike kolone na okolnim cestama. 

"Zbog prometne nesreće drugih sudionika na Aveniji Dubrovnik, kod raskrižja s Avenijom Većeslav Holjevca, linije 6 i 7 prometuju skraćeno do Sopota", priopćili su iz ZET-a.

