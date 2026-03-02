FREEMAIL
UŽAS U SUSJEDSTVU /

Bivši vođa navijača likvidiran pred ženom i djecom: Ubojica ispalio pet metaka

×
Foto: Facebook/Screenshot/Официјална ФБ страница " Црвени Ђаволи 1989

Vjeruje se da je počinitelj sve isplanirao do najsitnijih detalja - 35-godišnjaka je čekao u zasjedi i znao je da će na toj dionici morati usporiti zbog blata i rupa

2.3.2026.
16:53
Erik Sečić
Facebook/Screenshot/Официјална ФБ страница " Црвени Ђаволи 1989
Novak Knežević (35), bivši vođa frakcije navijača Radničkog iz Srbije, likvidiran je u nedjelju u naselju Erdeč kod Kragujevca, javlja Telegraf.rs

Horor se odvio oko 15 sati na nepristupačnom seoskom putu, nakon što je zasad nepoznati počinitelj na quadu prišao automobilu u kojem su se nalazili Knežević i njegova obitelj. 

Hladnokrvno je ispalio pet metaka izravno u vozačev prozor, a jedan od njih bio je koban. Kneževićeva supruga i dvoje djece svjedočilI su pucnjavi, ali nisu zadobili fizičke ozljede. 

Traje istraga 

Policija je pojurila na mjesto zločina, a naselje je do kasno u noć bilo u potpunosti blokirano. Ubojica je untatoč tome uspio pobjeći, a istražitelji provode kriminalističko istraživanje kako bi mu ušli u trag i utvrdili motiv zločina. 

Vjeruje se da je počinitelj sve isplanirao do najsitnijih detalja - 35-godišnjaka je čekao u zasjedi i znao je da će na toj dionici morati usporiti zbog blata i rupa. 

Iako duži niz godina nije bio aktivan na tribini, navijači Radničkog skandiranjem njegovog imena odali su počast Kneževiću na utakmici protiv Crvene Zvezde, a Facebook stranica "Crveni Đavoli 1989 Kragujevac" objavila je i njegovu fotografiju uz poruku "počivaj u miru Nole".

POGLEDAJTE VIDEO: Policija objavila rat ilegalnoj trgovini ugroženim divljim životinjama 

SrbijaUbojstvoVođa Navijača
