Bivši vođa navijača likvidiran pred ženom i djecom: Ubojica ispalio pet metaka

Novak Knežević (35), bivši vođa frakcije navijača Radničkog iz Srbije, likvidiran je u nedjelju u naselju Erdeč kod Kragujevca, javlja Telegraf.rs.

Horor se odvio oko 15 sati na nepristupačnom seoskom putu, nakon što je zasad nepoznati počinitelj na quadu prišao automobilu u kojem su se nalazili Knežević i njegova obitelj.

Hladnokrvno je ispalio pet metaka izravno u vozačev prozor, a jedan od njih bio je koban. Kneževićeva supruga i dvoje djece svjedočilI su pucnjavi, ali nisu zadobili fizičke ozljede.

Traje istraga

Policija je pojurila na mjesto zločina, a naselje je do kasno u noć bilo u potpunosti blokirano. Ubojica je untatoč tome uspio pobjeći, a istražitelji provode kriminalističko istraživanje kako bi mu ušli u trag i utvrdili motiv zločina.

Vjeruje se da je počinitelj sve isplanirao do najsitnijih detalja - 35-godišnjaka je čekao u zasjedi i znao je da će na toj dionici morati usporiti zbog blata i rupa.

Iako duži niz godina nije bio aktivan na tribini, navijači Radničkog skandiranjem njegovog imena odali su počast Kneževiću na utakmici protiv Crvene Zvezde, a Facebook stranica "Crveni Đavoli 1989 Kragujevac" objavila je i njegovu fotografiju uz poruku "počivaj u miru Nole".

