OBRAČUN U SUSJEDSTVU /

Vođa navijača zamalo likvidiran u sačekuši: Napadači izrešetali njegov blindirani Audi

Vođa navijača zamalo likvidiran u sačekuši: Napadači izrešetali njegov blindirani Audi
Foto: Shutterstock/ilustracija

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi motiv pokušaja likvidacije

21.12.2025.
8:54
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Jevto Jevtić, jedan od vođa navijačke grupe Taurunum Boys srbijanskog nogometnog kluba Zemun, jedva je u petak preživio sačekušu u beogradskom naselju Zemun, piše Telegraf.rs

Njegov blindirani Audi A8 oko 23.00 sati opkolila su trojica muškaraca, a jedan od njih je zapucao. Jevtić je tada naglo dao gas i automobilom udario u napadača koji je pucao. 

'Htjeli su ga dokrajčiti' 

Dok se izvlačio iz obruča, izgubio je kontrolu nad vozilom i zabio se u parkirani automobil. Međutim, uspio je iskoristi nastalu strku, izaći iz auta i pješice pobjeći kroz okolne ulice.

Jezivi detalji istrage pokazali su da napadači potom prišli smrskanom Audiju. "Vratili su se do automobila kako bi provjerili je li Jevtić unutra i kako bi ga dokrajčili. Tek kad su vidjeli da je vozilo prazno, sjeli su u svoj auto i pobjegli", navodi izvor blizak istrazi.

Na mjestu događaja ostali su tragovi napada. Meci su izbušili Jevtićev automobil, a stakla su razbijena. Policija i tužiteljstvo tijekom noći obavili su detaljan očevid, a u tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi motiv pokušaja likvidacije. U tijeku je intenzivna potraga za napadačima koje su snimile kamere. 

Tko je Jevtić? 

Jevtić je i ranije punio stupce crne kronike. Mediji podsjećaju da je nekoliko puta uhićen zbog nereda na utakmicama i upadanja na teren, a teretilo ga se i da je vođa organizirane kriminalne grupe koja je krijumčarila kokain iz Južne Amerike u Europu.

Dok je boravio u Njemačkoj, sigurnosne službe te države tijekom studenog i prosinca 2015. godine ozvučile su njegov Audi A7 i snimile ga kako sa suradnicima razgovara o uzgajanju, čuvanju i transportu droge. S još trojicom uhićen je u policijskoj akciji Ciklon, a Specijalni sud u Beogradu u rujnu 2016. godine odredio mu je pritvor u trajanju od 30 dana, piše Kurir.rs

OBRAČUN U SUSJEDSTVU /
Vođa navijača zamalo likvidiran u sačekuši: Napadači izrešetali njegov blindirani Audi