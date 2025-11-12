Snimljena brutalna likvidacija albanskog mafijaša: Strpljivo čekali, a onda su krenuli rafali

Objavljene su snimke atentata koji se dogodio u utorak u blizini zračne luke u Tirani u Albaniji, a u kojem je ubijen Gilmando Dani. Snimljene su nadzornim kamerama.

Napadači su sjedili u automobilu iz kojeg su izašli kada su primijetili da se približava vozilo u kojem se nalazio Dani. Odmah su otvorili vatru na ljude u drugom automobilu, a zatim su ispalili još nekoliko kratkih rafala.

Na snimci se vidi kako se napadači približavaju automobilu u kojem je putovao Dani i počinju pucati na njega, piše Telegraf.rs.

Spaljen Yaris

Prema policiji, u utorak oko 14.20 sati došlo je do pucnjave na kružnom toku u blizini zračne luke. Sumnja se da je pucnjava ispaljena na vozilo u kojem su se nalazili M.Š. (oko 40 godina) i Gilmando Dani (oko 47 godina). Na Mercedes u kojem su se nalazili pucale su nepoznate osobe iz Toyote Yarisa, koji je pronađen spaljen nedugo nakon incidenta.

Desna ruka mafijaškog šefa

Dani je ubijen, dok je M.Š. ranjen i nalazi se u bolnici, pod nadzorom liječnika, u teškom stanju.

Gilmano Dani je navodno "desna ruka" Emiljana Šulazija, poznate osobe iz albanskog podzemlja - bivšeg studenta medicine koji je postao jedan od najpoznatijih kriminalnih vođa u Albaniji. Godinama se njegovo ime povezuje s iznudom, trgovinom drogom, zastrašivanjem i nasiljem, posebno u Tirani i Draču.

Top Channel TV objavio je video na kojem se vide građani i policajci kako pokušavaju razbiti prozor na vozačevoj strani kako bi otvorili vrata iznutra i izvukli žrtvu - ubijenu i ranjenu.

