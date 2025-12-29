Što je točno Thompson poručio u Areni Zagreb? Njegov tim objavio cijeli govor

Nakon što je održan subotnji koncert Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni, na njegovoj službenoj Facebook stranici objavljen je cijeli govor s koncerta.

Thompsonov tim je pojasnio da je to napravio jer je puno "brojnih netočnih i selektivnih interpretacija u pojedinim medijima".

Status s Facebooka prenosimo u cijelosti:

"Moram se osvrnuti na sutrašnji koncert kojeg je gradonačelnik Zagreba zabranio.

Ne radi se tu o koncertu, ne radi se ni o meni, jedan koncert više-manje. Ovdje se radi o napadu na simbole iz Domovinskog rata, na napadu na Domovinski rat, ovdje se radi o napadu na temelje hrvatske države.

Znamo da danas upravlja gradom Zagrebom ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb jeste glavni grad Hrvatske, ali je on i glavni grad svake Hrvatice i svakog Hrvata ma gdje god živio, bilo to u Americi, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini ili bilo gdje. Svi smo mi vezani za grad Zagreb, emotivno, zato ga iz milja i zovemo glavni grad svih Hrvata. Zato pozivam sve koji se ne slažu sa ovom vlasti koja donosi ovakve odluke i da se tome treba usprotiviti ali demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni, mogu biti i izvanredni.

Pozivam sve mlađe ljude, pozivam sve ljude iz političkog i javnog života, sve hrvatske branitelje da učinu još jedan napor, da vama mladima pomognemo, da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota koju i večeras vidimo ovdje, naša uzdanica, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom ko u snovima.

I na kraju, nećemo trpiti ovaj jad i kukavelj koji nam brane naše budnice iz 1991 godine, naše pjesme koje pjevamo već 34 godine. Zato... bit će još dana, bit će megdana. A sada jako, najjače Bojna Čavoglave".

Dodajmo i da je Thompsonov tim najavio tužbe i kaznene prijave protiv Tomaševića i svih koji imaju veze s dozvolom za Arenu zbog neodobravanja drugog koncerta. Pravne poteze će, kažu, povući već danas.

Kao što je RTL Danas ranije doznao, zagrebačka policija privela je dvije osobe koje su bile na koncertu zbog narušavanja javnog reda i mira i kršenja Zakona o javnom okupljanju.

