Mučna likvidacija kod Sl. Broda, mještani otkrivaju detalje: 'Vikali su - izađi iz kuće!'

Jurnjava automobila, zvuk ubrzavanja, škripa guma pa vika: "Nećeš! Nećeš me više zaje***ati!" I onda nekoliko hitaca.

Svemu tomu svjedočili su mještani malenog sela Šušnjevci u općini Bukovlje kraj Slavonskog Broda u utorak navečer. U strahu su izašli iz svojih kuća, hicima je u automobilu ubijen Zoran Grgić (61), kojeg je prvotno svojim automobilom presreo muškarac (33) iz Korduševaca. Mrak se baš bio spuštao, bilo je oko 18 sati.

Odmah su pozvali policiju, aktivirali su i specijalnu policiju, a podignuli su i dronove s termovizijskim kamerama.

"Ma sve je bilo puno policije. Hodali su tuda specijalci s dugim cijevima. Čulo se zujanje dronova. Neviđeno je to bilo u našem selu", rekao je za 24sata jedan od mještana Šušnjevaca.

Nakon četiri sata uhvatili su osumnjičenog za ubojstvo. Bio je na tavanu vikendice njegova oca.

Tada se nije znalo da se traže još dvojica muškaraca (25, 39) koji su se u tom trenutku nalazili s ubojicom u automobilu. I njih su vrlo brzo uhitili, ali kako ističu iz policije, njihovu ulogu, ako je uopće ima, tek trebaju utvrditi

"Koliko znam, ubojicu su uhitili oko ponoći. A moj susjed bio je isto u autu s njima. Njega su uhitili u kući žene s kojom je u vezi. Vikala je policija: 'Izađi iz kuće, izađi!'. Odjekivalo je selom. Strašno je bilo", rekao je jedan muškarac iz mjesta.

Inače, ubijeni Grgić bio je poznat u brodskom kraju. Sudjelovao je u Domovinskom ratu, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i povremeni kolumnist. Grgić se aktivno zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja. Smatrao je da oni predstavljaju "savjest čovječanstva" te da imaju obavezu boriti se za pravedniji društveni poredak. Bio je zagovaratelj povratka vojnog roka.

Mještani kažu kako je Grgić, nekoliko sati prije nego što je ubijen, u automobilu vozio ubojičina oca. Dobro znaju osumnjičenog za ubojstvo, navodno je od prije poznat policiji po raznim prekršajima, a imao je i problema s drogom.

"Intenzivno kriminalističko istraživanje je u tijeku. Do sada smo utvrdili kako je osumnjičeni, u namjeri da zaustavi žrtvu, okrenuo svoje vozilo, pratio ga i signalizirao mu da stane. Kad žrtva to nije učinila, osumnjičeni je udario u njegovo vozilo. Nakon toga je izašao iz auta, verbalno ga napao i zatim usmrtio ispalivši više hitaca u tijelo. Od zadobivenih ozljeda je preminuo", rekao je voditelj Službe kriminalističke policije PU brodsko-posavske te dodao kako je Grgić u tom trenutku bio sam u vozilu.

