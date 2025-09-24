Policija objavila detalje svirepog ubojstva kod Slavonskog Broda: 'Uhitili smo još dvoje'
U tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja
Policijska uprava brodsko-posavska oglasila se povodom ubojstva na području Šušnjevaca nedaleko Slavonskog Broda.
"U utorak oko 18 sati, došlo je do pucnjave na području Šušnjevaca u kojoj je 61-godišnjak ozlijeđen iz vatrenog oružja, a potom je od zadobivenih ozljeda preminuo. Brzom intervencijom policijskih službenika Policijske uprave brodsko-posavske, pronađen je i uhićen 33-godišnjak, a potom su uhićene još dvije osobe (u dobi od 25 i 39)", navodi PU brodsko-posavska.
Dodaju kako je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja.
Tko je ubijeni?
Podsjetimo, prema neslužbenim podacima u pucnjavi je ubijen Zoran Grgić, bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi.
Grgić je obnašao tu funkciju u tri mandata, u razdoblju od 2003. do 2016. godine na prijedlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika. U sklopu svog rada u tom vijeću, bavio se nadzorom rada obavještajnih službi.
'Pili su i družili se, a onda ga je dočekao i ubio'
Inače, mještani su ispričali da se napadač cijeli dan družio sa žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, a potom ga dočekao i hladnokrvno ubio na cesti.
Ipak, iako su se cijeli dan družili, Grgić i počinitelj navodno su bili u lošim odnosima. Međutim, motiv će se uvrditi tek nakon kriminalističkog istraživanja.
"Bili su zajedno cijeli dan, jeli, pili i družili se, a onda ga je, ničim izazvan, dočekao i ubio", prepričava jedan od stanovnika, šokiran događajem koji je zavio selo u crno. Mještani, potreseni brutalnošću zločina, kažu da u selu vlada strah i nevjerica jer se sve odigralo usred bijela dana, i to u mjestu koje je dosad slovilo za mirnu i sigurnu sredinu.
POGLEDAJTE VIDEO Ubio muškarca kraj Slavonskog Broda pa pobjegao