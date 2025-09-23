Ubio muškarca kraj Slavonskog Broda pa pobjegao: 'Cijeli dan su pili i družili se'

U Šušnjevcima u općini Bukovlje u utorak poslijepodne ubijen je muškarac, piše 035portal. Počinitelj je navodno poznat policiji te je i dalje u bijegu.

Foto: Pozega.eu

Mještani su ispričali da se napadač cijeli dan družio sa žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, a potom ga dočekao i hladnokrvno ubio na cesti. U tijeku je očevid. Zbog svega je blokiran prolazak prema Ljeskovim vodama i Vrhovini.

Foto: Pozega.eu

"Bili su zajedno cijeli dan, jeli, pili i družili se, a onda ga je, ničim izazvan, dočekao i ubio", prepričava jedan od stanovnika, šokiran događajem koji je zavio selo u crno.

Foto: Pozega.eu

Počinitelj u bijegu

Na mjesto tragedije došao je i načelnik Bukovlja koji je samo kratko rekao da je šokiran tragedijom.

Počinitelj, koji je navodno otprije poznat policiji, nakon zločina je pobjegao i još uvijek je u bijegu. Zbog potrage za njim policija je blokirala promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini, a na terenu se obavlja očevid.

Foto: Pozega.eu

Iako se neslužbeno doznaje da je riječ o ubojstvu, iz Policijske uprave brodsko-posavske za sada nisu službeno potvrdili ovaj događaj.

Foto: Pozega.eu

Mještani, potreseni brutalnošću zločina, kažu da u selu vlada strah i nevjerica jer se sve odigralo usred bijela dana, i to u mjestu koje je dosad slovilo za mirnu i sigurnu sredinu.