Ovo je mjesto zločina: Opsadno stanje na mjestu gdje je ubijen muškarac (61)

U Šušnjevcima u općini Bukovlje u utorak poslijepodne ubijen je muškarac, piše 035portal. Počinitelj je navodno poznat policiji te je i dalje u bijegu.

Isti portal neslužbeno doznaje da je ubijeni muškarac Zoran Grgić. Bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, koje djeluje pri Hrvatskom saboru.

Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u razdoblju od 2003. do 2016. godine na prijedlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika. U sklopu svog rada u tom vijeću, bavio se nadzorom rada obavještajnih službi.

Iz Operativno-komunikacijskog centra policije PU brodsko-posavske službeno je potvrđeno kako je "oko 18 sati na području općine Garčin došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a potom preminula od zadobivenih ozljeda“. Glasnogovornica Kata Nujić dodala je da je slučaj prebačen na Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, koje vodi daljnju istragu.