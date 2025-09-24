Supertajfun s vjetrovima od 200 na sat i bujičnim poplavama nosi sve pred sobom: Raste broj mrtvih
Supertajfun Ragasa, najsnažniji ovogodišnji tropski ciklon na svijetu, pogodio je Hong Kong vjetrovima uraganske snage i bujičnim poplavama u srijedu, a obilne kiše na Tajvanu uzrokovale su smrt najmanje 14 ljudi.
U Hong Kongu su ceste bile puste pošto su vlasti upozorile stanovnike da ostanu u svojim domovima. Poplavljeni su dijelovi istočne i južne obale azijskog financijskog središta.
Ragasa, s vjetrovima do 200 kilometara na sat, bit će najbliža gradu u sljedećih nekoliko sati, tek stotinjak kilometara južno od gusto naseljenog područja.
Evakuirano preko 700 tisuća ljudi
Očekuje se da će supertajfun zadržati intenzitet na putu prema obali kineske provincije Guangdong, u kojoj živi više od 125 milijuna ljudi. Vlasti Guangdonga evakuirale su više od 770.000 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.
Ragasa je u ponedjeljak poharala sjeverne Filipine, a u utorak Tajvan.
Četrnaest osoba je poginulo, a više od 100 se smatra nestalima u okrugu Hualien na istoku Tajvana nakon što se izlilo barijero jezero, priopćila je u srijedu vatrogasna služba.
Vlasti su upozorile na porast razine mora, usporediv s tajfunom Hato 2017. i tajfunom Mangkhut 2018. Oba tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara.