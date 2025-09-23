Legendarni nogometaš (64) osvanuo u Parizu s 26-godišnjom manekenkom

Nogometna legenda na terenu i čovjek čiji je privatni život oduvijek intrigirao javnost. Lothar Matthäus (64) ponovno se našao u središtu medijske pozornosti, ovoga puta zbog romanse s 26-godišnjom manekenkom Theresom Sommer. Njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu glamurozne dodjele Zlatne lopte u Parizu i službeno je potvrdilo vezu o kojoj se mjesecima nagađalo, pokrenuvši novi val zanimanja za buran ljubavni život slavnog Nijemca.

Tko je Theresa Sommer? Obrazovana ljepotica i svestrana sportašica

Mlada žena koja je osvojila srce nekadašnjeg najboljeg nogometaša svijeta mnogo je više od samo lijepog lica. Theresa Sommer, 26-godišnja njemačka manekenka, može se pohvaliti impresivnom akademskom pozadinom. Prema njezinom LinkedIn profilu, studirala je ekonomiju i menadžment na prestižnom King's Collegeu u Londonu, a nakon toga i psihologiju na Sveučilištu Durham. Osim manekenske karijere, koja je vidljiva na njezinom Instagram profilu, Theresa je i strastvena sportašica. U mladosti je bila uspješna judašica, a danas je opisuju kao talentiranu skijašicu, strast koju, čini se, dijeli s Matthäusom.

Od Skijaških Staza do Crvenog Tepiha: Kronologija Nove Romanse

Ljubavna priča nogometne ikone i mlade manekenke započela je daleko od očiju javnosti, no novinari su brzo ušli u trag. Par je prvi put viđen zajedno u travnju na skijaškoj utrci slavnih u austrijskom Ischglu. Suočen s pitanjima njemačkih medija poput časopisa Bunte, Matthäus je ostao suzdržan. "Ovdje smo zbog skijanja, a ostalo je privatna stvar," rekao je tada s osmijehom. Međutim, njihova kasnija zajednička pojavljivanja, uključujući i ona na Allianz Areni tijekom utakmica Lige nacija, samo su pojačala nagađanja.

Konačna potvrda stigla je na glamuroznom crvenom tepihu u Parizu. Na dodjeli Zlatne lopte, gdje je prema izvještajima britanskog The Sun pobjednikom proglašen Ousmane Dembele, par je izgledao sretnije no ikad. Matthäus je, odjeven u elegantno crno odijelo, ponosno pozirao s rukom oko Therese, koja je zablistala u elegantnoj haljini s uzorkom, upotpunjenoj zlatnom Dolce & Gabbana torbicom. Ovaj javni izljev nježnosti nije ostavio prostora za sumnju u prirodu njihove veze koju obilježava i značajna razlika od 38 godina.

Vječni Romantičar: Pet Brakova i Burna Ljubavna Prošlost

Matthäusov život izvan terena rijetko je bio miran, posebice kada je riječ o ljubavi. Prije Therese, ženio se čak pet puta. Njegova prva supruga bila je Silvia, s kojom je bio u braku od 1981. do 1992. i s kojom ima dvije kćeri, Alisu i Violu. Nedugo nakon razvoda, dobio je sina Lorisa sa švicarskom manekenkom i TV voditeljicom Lolitom Morenom, s kojom se vjenčao 1994. godine. Taj brak okončan je 1999.

Ljubav ga je zatim odvela u Beograd, gdje je upoznao srpsku modnu poduzetnicu Marijanu Čolić. Vjenčali su se 2003., no veza je pukla četiri godine kasnije nakon što je Matthäus započeo vezu s ukrajinskom manekenkom Kristinom Lilianom Chudinovom. Razvod od Marijane bio je dugotrajan, a mediji poput Daily Maila izvještavali su kako joj je bivša zvijezda Bayerna nudila nagodbu od 100.000 € i penthouse u Budimpešti.

Do trenutka kada je razvod finaliziran 2009., Matthäus je već oženio svoju četvrtu suprugu, 21-godišnju Kristinu Lilianu Chudinovu, koja je od njega bila mlađa 26 godina. Njihov brak, sklopljen u Las Vegasu, naglo je završio 2010. kada su tabloidi objavili njezine fotografije s drugim muškarcem. Slomljen, Matthäus je tada na televiziji uživo skinuo vjenčani prsten. Peti i dosad posljednji brak sklopio je 2014. s Anastasijom Klimko, s kojom ima sina Milana. Razveli su se 2021., no zajedničko pojavljivanje na Oktoberfestu dvije godine kasnije potaknulo je glasine o pomirenju, koje je pojava Therese Sommer brzo ugasila.

Unatoč ovoj turbulentnoj povijesti, Matthäus je jednom sebe opisao jednostavnim riječima: "Ja sam zapravo vrlo jednostavna osoba. Vrlo normalan muškarac. Volim se maziti, volim harmoniju. Svijeće, malo kuhati, pogledati dobar film."

Veza s Theresom Sommer najnovije je poglavlje u bogatoj biografiji Lothara Matthäusa, čovjeka koji, jednako kao i na nogometnom terenu, svoj život živi strastveno i bez kompromisa. Dok javnost i mediji i dalje raspravljaju o razlici u godinama, nasmijani par s pariškog crvenog tepiha poslao je jasnu poruku – za njih su godine samo broj, a ljubav je ono što je uistinu važno.