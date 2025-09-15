O ovim scenama iz Tokija bruji cijeli svijet: Atletičari doživjeli šok pa postali priča dana

Na tribinama stadiona u Tokiju, gdje se održava Svjetsko atletsko prvenstvo, očekivao se spektakl brzine, snage i borbe za stotinke. Ipak, trenutak koji će se najduže pamtiti s prve večeri natjecanja nije bio pobjednički urlik ni obaranje rekorda, već tiha, ali moćna gesta ljudskosti koja je podsjetila svijet na istinsku suštinu sporta. U jednoj rutinskoj kvalifikacijskoj utrci na 3000 metara sa zaprekama, Belgijanac Tim Van de Velde i Kolumbijac Carlos San Martín postali su heroji dana, ne zbog rezultata, već zbog nesebičnosti.

Dvije slomljene nade, jedan cilj

Utrka je za obojicu atletičara krenula po zlu gotovo od samog početka. Tim Van de Velde, 25-godišnji Belgijanac, sjajno je startao i u jednom trenutku čak i vodio utrku. No, već u trećem od sedam i pol krugova, njegovi snovi o finalu rasplinuli su se u trenu. Prilikom prelaska vodene prepreke, zakačio je zapreku i pao u vodu. Dok se podigao, ostatak skupine već je bio daleko ispred. Svjestan da je plasman u finale postao nemoguća misija, odlučio je nastaviti utrku isključivo iz ponosa, kako bi je završio.

S druge strane staze, sličnu je sudbinu doživljavao i Kolumbijac Carlos San Martín. I on je tijekom utrke imao kontakt sa zaprekom, pri čemu je nezgodno pao na ruke i ozlijedio se. Iako je nastavio, bol je postajala sve jača. Njihove nade za dobar plasman bile su uništene, a preostali krugovi pretvorili su se u mučno odrađivanje posla i borbu s vlastitim razočaranjem.

"Vidio sam ga kako posrće i pomislio, 'zašto ne?'"

Dok su ostali natjecatelji već prošli kroz cilj, a suci se pripremali za sljedeću utrku, na stazi se odvijala prava drama. Van de Velde se približavao ciljnoj ravnini kada je bacio pogled iza sebe. Ugledao je San Martína kako u agoniji, jedva stojeći na nogama, pokušava prijeći posljednju zapreku. Kolumbijac je posrtao, gotovo puzeći preko prepreke koja mu se u tom trenutku činila nepremostivom.

U tom trenutku, Belgijanac je učinio nešto neočekivano. Umjesto da završi svoju utrku, stao je, okrenuo se i potrčao natrag prema svom iscrpljenom suparniku. Stigavši do njega, stavio mu je ruku preko ramena i pružio oslonac. Dva atletičara, čiji su snovi o uspjehu uništeni istog dana, zajedno su, zagrljeni, prešli posljednje metre. Slika dvojice suparnika kako šepajući zajedno prelaze ciljnu liniju postala je, kako navodi Associated Press, najupečatljiviji trenutak večeri u kojoj je podijeljeno čak pet zlatnih medalja.

"Vidio sam ga kako posrće i pomislio sam, 'zašto ne?'", skromno je objasnio Van de Velde nakon utrke. "Obojica smo imali peh, pretpostavljam. Možda možemo zajedno podijeliti malo te loše sreće." Ironično, zbog ove geste, San Martín je službeno završio utrku kao deseti s vremenom 9:02.20, dok je Van de Velde bio jedanaesti, sa stotinkom zaostatka (9:02.21).

Empatija rođena iz vlastite boli

Odluka Tima Van de Veldea da pomogne suparniku nije bila slučajan čin. Ona je duboko ukorijenjena u njegovim vlastitim bolnim iskustvima na atletskoj stazi. Ovaj talentirani trkač, zlatni s Europskog prvenstva za mlade 2016., prečesto se susretao s tamnom stranom ovog sporta. Prošle godine je na Europskom prvenstvu nakon pada slomio ključnu kost. Na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu 2022. također je pao u vodu i ozlijedio gležanj.

"Znam kakav je osjećaj biti bespomoćan na stazi," rekao je, otkrivajući motivaciju iza svoje geste. Njegova sposobnost da u trenutku vlastitog razočaranja prepozna tuđu, još veću bol, pokazala je izvanrednu razinu empatije i sportskog duha.

Odjeci sportskog duha

Nakon što su zajedno prošli cilj, San Martín je u invalidskim kolicima odvezen sa staze, iscrpljen i ozlijeđen. No, poruka koju su poslali odjeknula je daleko snažnije od bilo kojeg rezultata. Mediji diljem svijeta i društvene mreže preplavljene su pohvalama za Belgijanca, a priča o njihovom zajedničkom finišu postala je viralna.

Carlos San Martín se kasnije oglasio na svom Instagram profilu, uputivši poruku čovjeku koji mu je pomogao: "Hvala, tvoja podrška pokazuje pravi duh sporta." Taj duh, koji slavi zajedništvo, suosjećanje i ljudskost iznad pobjeda i poraza, bio je pravi pobjednik te večeri u Tokiju.

Iako ni Van de Velde ni San Martín neće nastupiti u finalu, a njihova imena neće biti upisana na listu osvajača medalja na ovom Svjetskom prvenstvu, njihov će se čin pamtiti godinama. Podsjetili su nas da su najveće pobjede ponekad one koje se ne mjere štopericom, već srcem.