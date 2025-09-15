Zapalila Kalelargu: Djevojka u haljini toplih tonova istaknula obline i zaustavila promet u Zadru

Iako je ljeto na izmaku, centar Zadra i dalje je pun života. Turisti iz raznih krajeva svijeta i brojni domaći uživaju u toplim rujanskim danima šetajući Kalelargom.

Posebnu pažnju privlače djevojke u odjeći toplih tonova koja istovremeno naglašavaju figuru i osobni stil. Bez obzira radi li se o haljinama, lepršavim suknjama ili elegantnim kombinezonima, modna usklađenost je u gradu je očita. Sunčane naočale postale gotovo obavezan dodatak – ne samo kao zaštita od sunca, već i kao dio modnog izraza. Kakva atmosfera prevladava u gradu zabilježio je portal eZadar!